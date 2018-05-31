Hayata Ekolojik Ahşap Oyuncaklarla Tutundu

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Ayvacık ilçesinde ateşli silah yaralanması sonucu sol bacağını kaybeden 33 yaşındaki İsmet Yazıcı, hayata küstüğü anda öğrendiği ahşaptan oyuncak yapımı ile yaşama yeniden sarıldı.

Meşelidüz Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası İsmet Yazıcı, 10 yıl önce bir arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı.

Kas ve sinirleri zarar gördüğü için bacağı kesilen Yazıcı, uzun bir tedavi süreci geçirdi.

Hayata küsen Yazıcı, daha sonra Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'nce açılan ahşap ekolojik oyuncak yapma kurslarına katılarak, engelini aşmaya çalıştı.

Zaman içinde ekolojik oyuncak yapımı konusunda kendisini geliştiren Yazıcı, yaşadığı evin bitişiğindeki eklentiyi atölye haline getirerek burada çocukları için oyuncaklar ve zeka gelişimine katkı sağlayan materyaller yapmaya başladı.

- "Kurs sayesinde hayatım değişti"

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı işin büyük sabır ve özen gerektirdiğini ancak kendisini mutlu ettiğini ve psikolojisini düzelttiğini söyledi.

Günün büyük bir bölümünü atölyede oyuncak yaparak geçirdiğini anlatan İsmet Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bacağım kesilince çok zor günler geçirdim. Tamamen hayata küstüm. Evden dışarı çıkamaz hale geldim. Kimse ile görüşmemeye başladım. Bir yakınımın tavsiyesiyle Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından açılan ekolojik oyuncak yapma kurslarına katıldım. Oradaki insanları gördükçe ve kendim de bir şeyler üretmeye başladıkça mutlu olmaya başladım. Hayata küstüğüm anda karşıma çıkan ahşaptan ekolojik oyuncak yapma kursu sayesinde hayatım değişti. Şimdi ailemin geçimini ahşaptan oyuncaklar yaparak sağlıyorum."

- "Engelliler hayata küsmesin"

Yazıcı, 4 kız çocuğu bulunduğunu ve bütün çocuklarının oyuncaklarını hatta çocuklarının arkadaşlarının oyuncaklarını kendisinin yaptığını belirtti.

İnsanların başına hayatta her şeyin gelebileceğine işaret eden İsmet Yazıcı, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 6 yıldır ahşaptan oyuncaklar yapıyorum. İlk yıllarda biraz zorlandım, ondan sonra hiçbir zorluk çekmedim. Kendi kendimi idame ederek ev ekonomisine katkı sağlıyorum. Geçmişte var olan ahşap oyuncakları tekrar gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Diğer plastik oyuncaklar gibi kanserojen ya da çevreye zararlı değil. Tamamen doğal olan oyuncaklar aynı zamanda zeka gelişimine de katkı sağlıyor. Bedensel engellilerin yapacağı çok güzel el sanatları var, hayata küsmesinler eve kapanmasınlar. Kendi kendilerini toplumun içine dahil etsinler."

Yaptığı ürünleri bir tanıdığı vasıtasıyla ve internet üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illere gönderdiğini belirten Yazıcı, yaptığı işte en büyük destekçisinin eşi ve çocukları olduğunu vurguladı.

Yazıcı, "Ekolojik oyuncaklar, sağlığa zarar vermeyen sıhhatli oyuncaklardır. Boya ve cila kullanmıyorum. Çocuklar için çok sağlıklı. Doğal oldukları için çocuklara bir zararı yok. Zaten kendi çocuklarıma vermeyeceğim bir oyuncağı başka çocukların kullanmasını da istemem. Eşim her zaman yanımda bana destek oluyor. Bu nedenle kendi çocuklarıma yapar gibi oyuncak yapıyorum." diye konuştu.

Nesrin Yazıcı ise eşinin yaptığı işe katkı sağladığını, onun yanında oyuncaklara zımpara attığını hatta oyuncakların belirli çizimlerini kendisinin yaptığını söyledi.

Eşinin yaptığı işlerle geçimlerini sağladıklarını anlatan Nesrin Yazıcı, amaçlarının atölyelerini daha da geliştirerek oyuncak çeşitlerini artırmak olduğunu kaydetti.