Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
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Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi

Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'da doğum sırasında kalpleri duran anne ve bebeğini müdahalesi sunucu hayata bağlayan Doktor Erhan Hanlıgil'in 1 yılın ardından yaptığı sürpriz ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Van'da doğum sırasında kalpleri duran anne ve bebeğini müdahalesi sunucu hayata bağlayan Doktor Erhan Hanlıgil'in 1 yılın ardından yaptığı sürpriz ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Van'ın merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası, 36 haftalık hamile Semra Esen, 1 yıl önce kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde fenalaşmış ve doktorlarının müdahalesi esnasında da kalbi durmuştu. Doktorlar henüz acil servisteyken vakit kaybetmeden anneye kalp masajı yaparken, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Erhan Hanlıgil de bebeği sezaryenle almıştı. Doktorlar doğan bebeğin de kalbinin durduğunun tespit edilmesi üzerine anne ve bebeğini hayata döndürmek içini aynı anda müdahale etmişti. Doktorların yoğun çabası sonrası bebeğin kalbi yaklaşık 10 dakika, anneninki ise 20 dakika sonra yeniden çalıştırılmıştı.

Alihan 1 yaşına girdi

Alihan bebek 1 yaşına girerken, anne de yeniden sağlığına kavuştu. 1 yıl sonra hastasını ziyaret giden Dr. Hanlıgil, ziyaret sırasında duygulu anlar yaşadı. Taraftar formasıyla Alihan'ın doğum gününü kutlayan Dr. Hanlıgil, bebeğe Beşiktaş baskılı zıbın da hediye etti. Anne ve bebeğine sağlıklı günler dileyen Hanlıgil, ziyareti sırasında hastalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Duygularımızı tarif etmek mümkün değil"

İHA muhabirine konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Erhan Hanlıgil, bir yıl önce hastaneye getirilen anne ve bebeğinin kalbinin durduğunu anımsattı. Müdahaleleri sonucu ikisinin de yeniden hayata döndüğünü ifade eden Dr. Hangil, "Bir yıl önce hamile olan anne Semra Esen'in acil sezaryen olayı gelişti. Kalbi durduğu anda kalp masajı yapılırken bizlerde acilen sezaryenini gerçekleştirmiştik. Hem bebek Alihan'ın hem de annesinin kalbi durmuştu. Ekip arkadaşlarımızın hızlı müdahalesiyle geri çevirmeye başardık. Aradan geçen bir yıl sonra kendilerini ziyarete gelmiş bulunmaktayız. Duygularımızı tarif etmek mümkün değil. Alihan'ı ilk elimize aldığımızda kalbi durmuş ama şimdi sağlıklı şekilde bir yaşına girdi. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.

"Onlar sayesinde şu an hayattayız"

Zor zamanları geride bıraktıklarını dile getiren anne Semra Esen ise doktorları sayesinde şu an hayatta olduğunu söyledi. Anne Esen, 1 yılın ardından kendisini unutmayan doktoruna ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. - VAN

Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi
Hayata dönen anne ve bebeğine birinci yıl sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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