Hayat sigortaları poliçelerinde unutulan paralar 40 milyonu geçti

Hayat sigortası ve tazminat hukukçusu Avukat Erkan Behçet Arıkan, hak sahiplerinin talepte bulunmamaları nedeniyle sigorta şirketlerinde biriken hayat sigortası primleri tutarının 40 milyon lirayı geçtiğini söyledi. Hak sahipleri tarafından geri alınmayan paralar, bu şirketler tarafından Türkiye Reasürans birliği hesabına devrediliyor.

Hayat sigortaları alanında uzman tazminat hukukçusu Av. Erkan Behçet Arıkan, hayat sigortası yaptırıp bir şekilde bankalardan veya poliçe kesen kurumlardan haklarını almayanların sayısının her geçen gün arttığını söyleyerek, kişilerin haklarına kavuşmalarına yönelik bilgi verdi. Av. Arıkan; Konut, otomobil veya ihtiyaç kredisi çeken sigortalının hayatını kaybetmesi sonrasında mirasçıların söz konusu sigortadan haberlerinin olmaması nedeniyle de birçok hak sahibinin paralarını almadıkları belirti.

Buna rağmen hak sahiplerine ulaşmaya çalışan şirketler ise hak sahiplerinin bir kısmına adres ve iletişim bilgisi yetersizlikleri nedeniyle ulaşamadıklarını ifade ederken, kimi hak sahiplerinin ise telefon dolandırıcılığı şüphesiyle hakkı olan paraları geri çevirdiklerini söylüyor.

KREDİ ÇEKENLER DİKKAT "YASAL HAKLARINIZ OLABİLİR"

Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi'nin 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre hayat sigortaları poliçelerinde unutulan paraların 40 milyonu geçtiğini belirten Arıkan, "Hayat sigortası temelde, ölüm, yaralanma ve ağır hastalık hallerinin, yani risklerinin doğması halinde, kişinin mirasçıları veya kendisine toplu para ödemesi yapılmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Temel mantıkta mirasçılarımız sağlıklı olduğumuzda çektiğimiz, konut, araç veya ihtiyaç kredisinin borçlarıyla karşı karşıya kalmasın diye yapılan poliçedir. Aynı poliçeye ağır hastalıklar ile trafik ve iş kazalarını da göz önünde bulundurarak teminatlar ve sigorta sözleşmesi (poliçe) oluşturuluyor. Yukarıdaki hallerin herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ise kişi veya hak sahiplerine toplu bir ödeme yapılır" diye konuştu.

"HAYAT SİGORTASINDAN PARA ALINACAĞI İNSANLARCA BİLİNMİYOR"

Hayat sigortası sonrası sistemde biriken rakamların ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Av. Erkan Behçet Arıkan, "Vatandaşlar kredi çekerken veya hayat sigortası yaptırırken kredi ödemeleri ya da banka ile olan parasal süreçleri tamamlanınca poliçeden kaynaklı hakları olup olmadığını bilmiyor. Ancak kredi borcu bitse bile vatandaşın hayat sigortasından kaynaklanan hakları devam etmektedir" dedi.

E-DEVLETTEN SORGULAMA YAPILIYOR

Arıkan, "Sigorta Bilgilendirme Merkezi'nin, e-devlet sistemi üzerinden sunmuş olduğu hizmete binaen sorgulama yapılarak, vatandaşlarımız hayat sigortalarının var olup olmadığını ve hangi tarih aralığını kapsadığını öğrenebilirler. Bundan sonraki süreçte hakkı olduğunu düşünenler ilgili sigorta şirketine başvuru yapabilmektedir. Bankalar Ev, arsa, araç, ihtiyaç kredisi çekenlere prosedür olarak bahsetmiş olduğumuz hayat sigortası poliçelerini imzalatmaktadır. Vatandaşlarımız bilgi sahibi olmak için hayat sigortası alanında uzmanlara başvurarak poliçelerden kaynaklı haklarına kavuşabilir" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Kredi çektikten sonra, kredi çeken kişinin hala hayatta olup olmadığı veya kişi sağ ise kaza ya da ağır hastalığa yakalanıp yakalanmadığına bakıldığını belirten Arıkan, "Daha sonra sözleşmede bulunan haklar incelenerek sürece başlanır. Gerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerekse de ilgili sigorta şirketlerine e-posta ve telefonla ulaşma güçlüğü, kişilerin Türkiye'nin herhangi bir yerinde olması sebebiyle çoğunluğu İstanbul'da bulunan sigorta şirketlerine ulaşmakta güçlük çekmesi, süreçteki hukuki taleplerin ve evrakların neler olduğunun bilinmemesi ile bu sürecin yönetiminin zorlayıcı olmasından ötürü hukuki destek alınmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

5 YIL İÇİNDE HAK TALEP EDEBİLİRLER

Hayat sigortasının yalnızca banka kredi ve kredi kartı borcunu ödemekle kalmadığını aktaran Av. Erkan Behçet Arıkan, "Aynı zamanda poliçede bakiye kalması durumunda kalan bakiye bedeli hak sahiplerine ödemekle mükelleftir. Örneklendirecek olursak 100 bin lira kredi çekildiğini ve 50 bin lirasını ödendiğini varsayarsak, vatandaş sigorta şirketinden teminat altında olan 50 bin lira hakkını parasal olarak talep edebilecektir. Rizikonun yani ölüm, yaralanma durumunun doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu hak talep edilmelidir. Aksi halde bu hak zaman aşımına uğrayacaktır" diye konuştu.

Sorgulama yapmak isteyen kişiler, hesabının bulunduğu bankalara veya sigorta şirketlerine şahsen başvuruda bulunabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / GÜL KABA