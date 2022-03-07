Hayat kurtarma timi: 1 ambulans, 3 kadın

AKSARAY'da 1 çocuk annesi Gülşen Gönen (35), Sağlık Bakanlığı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı ambulansta şoför olarak görev yapıyor. Sağlık çalışanları Eda Ayman ve Elif Aktaş ile aynı ambulansla hayat kurtaran Gönen, "Yılmadan, azim ve hırsla çalışıyorum. Kadınlar için zor bir meslek ama üstesinden geldiğimi düşünüyorum" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde acil tıp teknikeri olan Gülşen Gönen, 3 yıl önce Sağlık Bakanlığı'nın açtığı ambulans şoförlüğü sınavına girdi. Sınavı kazanan Gönen ambulans şoförü olarak görev yapmaya başladı. Gönen, 1,5 yıldır sağlık görevlileri Eda Ayman ve Elif Aktaş ile aynı ambulansta hayat kurtarıyor. Eşinin şoför olmasını istemediğini belirten Gülşen Gönen, "Ambulans sürmek, tabii ki kolay değil. Erkek sürücülerin de trafikte tacizleri oluyor. Bu maalesef ambulans kullanırken de oluyor. Bizle yarışmaya kalkanlar bile oluyor. Bunlarla da uğraşıyoruz. Sonuçta kadın olarak bu işi başardım. Eşim benim şoför olmamı istememişti ve 'Bana bu senin işin değil' demişti. Sonuçta yaptığımız iş zor. Hasta taşıması, alkollüsü şahıslar oluyor. Vakaya gittiğinde ne ile karşılaşacağın belli olmuyor. Bugün 2 kadın arkadaşla birlikte çalışmak çok anlamlı" dedi.

"Özellikle köylere gittiğimizde, kara saplandığımız anlar oldu. Köylülerden kürek, kazma isteyip, ambulansımızı kurtardığımız da oldu. Zincir taktık ve günde birkaç kez taktığımız zincirin kırıldığı dahi oldu. Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Işıklarda kadın sürücü görünce şaşırıyorlar ve aynadan baka kalıyorlar. Yol vermek istiyorlar, bazen de donup kalıyorlar. Bizim siren ve tepe lambalarımız açıksa; ambulansta ciddi bir hasta var demektir. Bunu vatandaşlarımız iyi bilmeli ve dikiz aynasından bakarak ne yönden geliyorsak, ona göre daha kolay yol versinler"