Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir, ücretli mi?
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Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir, ücretli mi?

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs için geliştirdiği Hayat Eve Sığar Uygulaması kullanılma açıldı. Android ve iOS için kullanıma uygun olan Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir? Riskli bölgeleri, sağlık kuruluşlarının konumlarını ve daha birçok farklı özelliği vatandaşa sunuyor. Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

18.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:27
Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir, ücretli mi?

Hayat Eve Sığar uygulaması, covid-19 salgınının önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı tarafından hayat geçirildi. Uygulama kapsamında, yakınlarınızın bilgilerine de ulaşabiliyorsunuz. Diğer yandan online coronavirüs testi yapmak da mümkün. Telefon numarası, doğum tarıhi ve T.C. kimlik numarasıyla uygulamaya kayıt olunabiliyor. Hayat Eve Sığar uygulaması kullanımı...

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüs salgını hakkında bilgilendirme ve salgının yayılma hızını en aza indirgemekamacıyla geliştirdirdiği bir ugulamadır. Uygulama kapsamında covid-19 riskli bölgeler dahil koronavirüs online testi de kullanıcıya sunulmuş.

Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir, ücretli mi?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Android ve iOS platformları üzerinden indirilebilen uygulamaya kayıt olmak için gerekli bilgiler; Telefon numarası, T.C. Kimlik Numarası ve doğum yılıdır. Kayıt işlemi gerçekleşen uygulamda, bulunulan bölgenin risk derecesi belirtiliyor.

App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilecek. Android cihazlar için, Google Play sayfasında bulunan "Yükle" seçeneğine tıklanarak, uygulama telefona indirilir. iOS için ise App Store'dan "İndir" seçeneğine tıklanarak uygulama indirme işlemi yapılır. İndirme tamamlandıktan sonra T.C. numarası, telefon numarası ve doğum tarihi ile kayıt işlemi yapılarak uygulama kullanıma başlanır.

UYGULAMADA NELER VAR?

Anlık olarak online COVID-19 testi yapılmasına da olanak sağlayan uygulama, pandeminin yayılmasının önüne geçecek. Hayat Eve Sığar uygulamasında; hastane, eczane gibi sağlık hizmetlerinin nerede olduğunun yanında market zincirleri, metro, duraklar gibi ulaşım araçlarının ta bilgisi bulunuyor. Uygulamada temelde, bulunduğunuz bölgede evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluk oranları gösteriliyor. Konum servisine izin verildiği takdirde, salgının yoğun olduğu bölgelere yaklaşıldığı durumlarda uyarı verecek ve harita üzerinden yaklaşılmaması gereken bölgeleri gösterecek. Ayrıca ülkedeki güncel vaka oranları da belirtilecek.

Ailem bölümü da bulunan Hayat Eve Sığar uygulaması, yakınlarınıza ait verileri de takip etmenize olanak tanıyor. Bunun için, yakınlarınızın da uygulamayı indirip kaydolduktan sonra sizin gönderdiğiniz takip isteğine onay vermesi gerekiyor.

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