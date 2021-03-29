Hayat Eve Sığar çöktü mü? HES uygulamasına neden girilmiyor?

Koronavirüs pandemisinde en çok kullanılan uygulamalar arasında olan Hayat Eve Sığar çöktü mü? HES uygulamasına neden girilmiyor? T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen mobil uygulama Hayat Eve Sığar üzerinden HES kodu almak isteyen vatandaşlar sistemin hata vermesi nedeniyle HES kodu alamadı. Neden HES kodu alamıyorum? sorusunun yanıtı araştırıldı.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte hayatımıza giren şeylerden biri de HES kodu oldu. Hayat Eve Sığar uygulamasının geliştirilmesiyle HES kodu almak kolaylaştı. Bu durum akıllara "Hayat Eve Sığar uygulaması çöktü mü?" sorusunu getirdi. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması çöktü mü? HES Kodu nedir, nasıl alınır?

HAYAT EVE SIĞAR ÇÖKTÜ MÜ?

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlar sonucu HES kodu olmadan pek çok yere girmek yasaklandı. HES kodu almak isteyen vatandaşlar ise T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına başvuruyor. HES kodu talebinde bulunan vatandaşlar "Geçici olarak işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısıyla karşılaşınca Hayat Eve Sığar uygulamasının çöktüğünü düşündü. Ancak uygulama kısa sürede düzeltildi.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden HES kodu almak için 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir, 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden randevu almak için buraya tıklayınız.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.