"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
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"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı

Yıllar önce çıkardığı 'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan İrem Yağcı Aydın, Twitter hesabından "Abla o kadar ünlü olup bu kadar ünsüz olmayı nasıl başardın? diyen takipçisine cevap vererek müzik camiasında bir anda yükselip sonra nasıl adını unutturduğundan bahsetti.

08.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:08

2005 senesinin sonlarında 'Hayalet Sevgilim' isimli şarkısıyla şöhreti yakalayan İrem Yağcı Aydın, bir anda popüler olduktan sonra kısa sürede müzik dünyasından çekildi. Şimdilerde evli ve bir çocuk annesi olan İrem, bir takipçisinin sorusu üzerine neden popüleritesini koruyamadığını söyledi.

"O KADAR ÜNLÜ OLUP BU KADAR ÜNSÜZ OLMAYI NASIL BAŞARDIN?"

Bir sosyal medya kullanıcısının "Abla o kadar ünlü olup bu kadar ünsüz olmayı nasıl başardın?" yorumunu gören İrem Yağcı Aydın, peş peşe attığı tweetlerde tanınırlığını nasıl koruyamadığını şu sözlerle anlattı: "Bursa'da Anadolu Lisesinden Koç Hukuk'u %50 burslu kazanmışım, ailem 'Gerekirse arabayı satarız' demiş göndermiş İstanbul'a. Yurt bursum yok (o da okula ödediğimizin yarısı kadar) harçlığım da 500 TL. Babam demiş ki '50 liran kalınca haber ver para göndereyim, parasız kalma aman.' Poğaça 2 lira, 3 öğün okulda yiyorum, okul Sarıyer tepelerinde, şimdiki ulaşım imkanı yok. Taksim'e ayda 2 kere gitsek 15. günde cepler boş. Babamı aramaya utanıyorum tabi. Bir kafe var kahve 7 lira demişim anneme, 'çay iç yavrum' demiş. Kitap bursum var ama çok havalıyım."

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan İrem, nasıl ünlü olamadığını anlattı

"SAATİ 10 DOLARA KÜTÜPHANEDE ÇALIŞTIM"

Neyse Toefl sınavıyla ilk dönem sonunda hazırlığı geçtim. Kampüsteki kütüphanede çalışmaya başladım, saati o zaman 10 dolar, miss. Ama belli bi limiti var 'ben bugün derse girmeyeyim 8 saat çalışayım' yok, zaten derse devam ayrı, katılım ayrı puan, yoksa geçmek hayal. İlk sene (2004) yeşil Clio'muzu satıp okula parasını okula ödediğimizin rüyasını çok görmüşümdür. 2005 yazında şarkının yayılmasıyla albüm teklifleri almaya başladım. Ailem 'önce okulun' dedi ve ekledi 'ne yaparsan yanındayız ama okulunu sakın ihmal etme bozuşuruz.'"

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan İrem, nasıl ünlü olamadığını anlattı

"SENİ İSTANBUL'A PARA KAZANMAK İÇİN MİLLETİN İÇKİSİNİ MEZE OLMAN İÇİN GÖNDERMEDİM"

"Önce neredeyse tüm büyük yapım şirketleri ile görüştüm. Şahin Özer (o zamanların meşhur yapımcısı) 'Mart'ta 150 bin, Eylül'de 150 bin cebinde' demiş mesela. Ooffff. Ama hakkıyla çalışırsam okula devam etmem mümkün değil belli, tabi babamın lafı çınlıyor kulaklarda; 'Yavrum, güzel kızım, ben seni para kazanmak için milletin içkisine meze olmak zorunda kal diye göndermedim İstanbul'a. Seçimini ona göre yap' Türkan Şoray Kanunları'mı kabul eden bir yapım şirketi ile çıkmışım yola (2006), sözleşmeme göre zaten para kazanmam mümkün değil."

"OKULDAKİLER BENİM İREM OLDUĞUMA İNANMADIKLARI İÇİN ŞARKI SÖYLETİYORLARDI"

"Konser verdikçe 3-5 para kazanıyorum atıyorum kenara, hedefim diğer senenin okul ve yurt parasını ödemek. Tabii ki hemen Anayasa ve Medeni Hukuk'tan kaldım. Hakim olmaı hayal ederken anayasadan kalmak? Ortalamam 1.31. Annemin kalbine inecek diye söylememişim. Zaten okuldakilerin yarısından fazlası inanmıyor o İrem'in ben olduğuma. TV, radyo 7/24 Hayalet Sevgilim çalıyor şarkıyı bilmeyene "yuuuoook artık" diyolar ama ne altımda araba var ne kolumda Chanel, durakta otobüs bekliyorum. "Söyle madem" diyolar söylüyorum da inanıyorlar."

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan İrem, nasıl ünlü olamadığını anlattı

"VERDİĞİM KONSERLERLE YURT VE OKUL PARAMI ÖDEDİM"

Neyse ikinci senede Anayasa ile Medeni Hukuk'u vermişim bu sefer de Medeni Usul'den kalmışım. Hocamız rahmetli Yavuz Alangoya. O zamanlar Koç Holding'in Baş Hukuk Müşaviri. Ortalamam boyum kadar uzamış çok şükür (1.60) ve hiç bu kadar başarısız olmamışım eğitim hayatımda. 2007'de verdiğim halk ve stad konserlerinden okulu, yurdu ödedim, araba hayal oldu, başlarım dedim şarkıcılığına Diğer sene "Dean's Honor Roll" listesine girmişim, en kötü dersim B+, bana kaç para verseler o haberi aldığımdaki mutluluğumu sağlamaları mümkün değil.

Sonra dedim ki 'İrem sen bu hırsla belki iyi bir avukat olursun da iyi bir müzisyen olmak için okulu unutman lazım.' Koç Holding'de staja yapmışım o referans ile mezun olmadan İstanbul'un en iyi hukuk bürosundan kabul almışım. Patron demiş ki seninle ilgili 2 endişem var;

1- Ofiste atar gider yapıp milletin huzuru bozabilirsin

2- "Ben şarkıcı oluyorum hadi eyvallah" diye çekip gidebilirsin. Dedim 1.si için söz vermiyorum ama ikincisini yapıp sizi yarı yolda bırakmam. "

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan İrem, nasıl ünlü olamadığını anlattı

"ÜNLÜ OLAMAMAKTAN ÇOK BAŞARILIYMIŞIM"

"Dördüncü sene sonunda doğum sebebiyle ayrılırken topluca ağlamıştık. Sonra annelik, evlilik, ev hayatı, sonra bir 4 sene de Hukuk müşavirliği, ardından Baş Hukuk Müşavirliği derken yıllar geçti. Şimdi baştan sona bi okudum. Bence "ünlü olamamakta" çok başarılıymışım, ama Hakim de olamadım."

'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan İrem, nasıl ünlü olamadığını anlattı
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