'Hayalet' hırsız tuvalette yakalandı

Kilis'te ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karışan ve 'hayalet' ismiyle bilinen hırsızlık şüphelisi, jandarma dedektiflerinden kaçamadı.

Kilis'te ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karışan ve 'hayalet' ismiyle bilinen hırsızlık şüphelisi, jandarma dedektiflerinden kaçamadı. Şüpheli, saklandığı tuvalette kıskıvrak yakalandı.

Kilis Merkez ve köylerinde birçok iş yeri ve evden hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen 'hayalet' ismiyle bilinen M.B.A.'yı yakalamak için çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Arpakesmez köyü yakınlarında bir bağ evine yaptığı baskında, tuvalete saklanan şahsı buldu. JASAT'ın başarısı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, JASAT personelini başarılarından dolayı tebrik etti.Kilis'te ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karışan ve 'hayalet' ismiyle bilinen hırsızlık şüphelisi, jandarma dedektiflerinden kaçamadı. Şüpheli, saklandığı tuvalette kıskıvrak yakalandı.

Kilis Merkez ve köylerinde birçok iş yeri ve evden hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen 'hayalet' ismiyle bilinen M.B.A.'yı yakalamak için çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Arpakesmez köyü yakınlarında bir bağ evine yaptığı baskında, tuvalete saklanan şahsı buldu. JASAT'ın başarısı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, JASAT personelini başarılarından dolayı tebrik etti.(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı