Havza OSB'de alan genişletme için talep yapıldı
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Havza OSB'de alan genişletme için talep yapıldı

Havza OSB'de alan genişletme için talep yapıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar bin dekar alana sahip Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut alanını 4 bin 500 dekara çıkartmak amacı ile çalışma başlatıldığını bildirdi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar bin dekar alana sahip Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut alanını 4 bin 500 dekara çıkartmak amacı ile çalışma başlatıldığını bildirdi.

Acar, Havza OSBye gelen yoğun talep ve sanayicilerden gelen büyük parsel talepleri üzerine alan genişletme ihtiyacı oluştuğunu belirtti.

Taleplerini içeren dosyayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini söyleyen Acar, "Samsun Valimiz ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zülküf Dağlı'nın olurları ile Havza OSB'deki mevcut bin dekarlık alanımıza 3 bin 500 dekar alan daha ilave ederek 4 bin 500 dekara çıkarmak için çalışmalarımızı resmen başlatmış olduk. Bu kapsamda hazırlamış olduğumu talep dosyamızı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğümüze bizzat teslim ettim. İnşallah Havza'mızın gelişimine büyük katkı sağlayacak olan alan genişletme işini bir an evvel sonuca bağlayacağız. İlçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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