Havza'da yeni eğitim öğretim dönemi başladı
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Havza'da yeni eğitim öğretim dönemi başladı

Havza'da yeni eğitim öğretim dönemi başladı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile 25 Mayıs İlkokulunu ziyaret etti.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile 25 Mayıs İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Nayman, sohbet ettiği öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere başarılar dileyen Nayman, "Tüm amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güven içinde okullarına gelmeleri. Bunun için gerek okul içi, gerek okul dışında her türlü önlemi almaktayız. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza Belediyesi olarak her zaman eğitim kurumlarının yanında olduklarını ifade ederek, "Dün olduğu gibi bugün de okullarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için gereken ne varsa yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Okul binasını inceleyen Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'dan bilgi aldı.

Sağlam, okullarda gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Okullarımızda Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Velilerimiz öğrencilerini rahatlıkla okullarımıza gönderebilir. Bugün itibari ile 420 okul öncesi, bin 700 ilkokul, bin 790 ortaokul ve 2 bin 275 lise olmak üzere toplam 6 bin 185 öğrencimiz ders başı yaptı."

Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir Okul Müdürü Orhan Tan'dan okul hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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