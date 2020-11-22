Havza Belediyesi'nde KPSS mesaisi
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Havza Belediyesi'nde KPSS mesaisi

22.11.2020 13:24 | Son Güncelleme: 22.11.2020 13:28
Havza Belediyesi'nde KPSS mesaisi

Havza Belediyesi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hafta sonu düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı için araçlarını tahsis ederek adaylara yardımcı oldu.

Havza Belediyesi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hafta sonu düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı için araçlarını tahsis ederek adaylara yardımcı oldu.

Havza Belediyesi hizmet araçları, KPSS adaylarını sınav merkezlerine taşıdı. Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Vekili Zeki Kurt idaresinde yapılan çalışmalarda Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi tarafından sabah erken saatlerde dezenfekte edilen hizmet araçları iki gün boyunca adaylara yardımcı oldu. Havza Belediyesi ayrıca, ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı oldu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, adayların sınav merkezlerine geç kalmalarının önüne geçmek için uygulamaya başladıklarını belirterek, "Bu kapsamda sınava girecek adaylar için araçları seferber ettik. Öğrencilerimizi sınav merkezlerimize yetiştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekteyiz. Araçlarımız sabah saatlerinde dezenfekte edilerek göreve başladı. Araçlarımız sınav giriş saatine kadar çalıştılar. Yine ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile adaylarımıza yardımcı olduk. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi. - SAMSUN

Havza Belediyesi'nde KPSS mesaisi
Havza Belediyesi'nde KPSS mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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