Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi

Turizm cenneti Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen üniversite öğrencisi Aybüke Çürükkuyu, bikinisini, şortunu giyip apartmanın terasında güneşlendi.

Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
29.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:56

Antalya'da, koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen üniversite öğrencisi Aybüke Çürükkuyu, apartmanın terasında plaj havlusunun üzerine uzanıp, güneşlendi. Çürükkuyu, virüsten korunmak için sokağa çıkmayıp, güneşlenmek için terasa çıktığını söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillere girişin yasaklanmasının ardından halk, güneşlenmek için farklı arayışlara girdi. Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturduğu apartmanın terasına çıkan üniversiteli Aybüke Çürükkuyu, bikinisini, şortunu giyip, deniz havlusu üzerinde güneşlendi.

HEM KENDİSİNİ HEM DE YAKINLARINI TEHLİKEYE ATMIYOR

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olduğunu beliren Aybüke Çürükkuyu, koronavirüs önlemleri kapsamında hem kendisini hem de yakınlarını tehlikeye atmamak için sokağa çıkmadığını söyledi.

"KENDİMİ TERASTA AVUTUYORUM"

Ailesiyle birlikte yaşadığını anlatan Çürükkuyu, "Antalya'da hava o kadar güzel ki insanın evde oturası gelmiyor. Ben de çözüm olarak sahile gitmek yerine evin terasına çıkmayı tercih ettim. Sahillerin kapalı olması beni kötü hissettiriyor. Denize gitmek istiyorum, sahil kenarında yürümeyi özledim. Hem kendi sağlığım hem de çevremdekilerin sağlığı için sokağa çıkmak da istemiyorum. Kendimi terasta avutuyorum. Bazen sokağa çıkma yasağına takılan 65 yaş üstü komşularımız da buraya çıkıyor, hep birlikte güneşin keyfini çıkartıyoruz" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! Haber
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haber
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haber
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haber
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getiren şüpheli yakalandı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getiren şüpheli yakalandı
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Hande Yener Nur Yerlitaş
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Futbolcu
Şu an buradasınız: Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 17:42:27. #1.14#
title