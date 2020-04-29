Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Turizm cenneti Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen üniversite öğrencisi Aybüke Çürükkuyu, bikinisini, şortunu giyip apartmanın terasında güneşlendi.

Antalya'da, koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen üniversite öğrencisi Aybüke Çürükkuyu, apartmanın terasında plaj havlusunun üzerine uzanıp, güneşlendi. Çürükkuyu, virüsten korunmak için sokağa çıkmayıp, güneşlenmek için terasa çıktığını söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillere girişin yasaklanmasının ardından halk, güneşlenmek için farklı arayışlara girdi. Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturduğu apartmanın terasına çıkan üniversiteli Aybüke Çürükkuyu, bikinisini, şortunu giyip, deniz havlusu üzerinde güneşlendi.

HEM KENDİSİNİ HEM DE YAKINLARINI TEHLİKEYE ATMIYOR

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olduğunu beliren Aybüke Çürükkuyu, koronavirüs önlemleri kapsamında hem kendisini hem de yakınlarını tehlikeye atmamak için sokağa çıkmadığını söyledi.

"KENDİMİ TERASTA AVUTUYORUM"

Ailesiyle birlikte yaşadığını anlatan Çürükkuyu, "Antalya'da hava o kadar güzel ki insanın evde oturası gelmiyor. Ben de çözüm olarak sahile gitmek yerine evin terasına çıkmayı tercih ettim. Sahillerin kapalı olması beni kötü hissettiriyor. Denize gitmek istiyorum, sahil kenarında yürümeyi özledim. Hem kendi sağlığım hem de çevremdekilerin sağlığı için sokağa çıkmak da istemiyorum. Kendimi terasta avutuyorum. Bazen sokağa çıkma yasağına takılan 65 yaş üstü komşularımız da buraya çıkıyor, hep birlikte güneşin keyfini çıkartıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA