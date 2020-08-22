HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: "Pandemiden dolayı kaybettiğimiz proje olmadı ama ertelenen işlerimiz... HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: "Pandemiden dolayı kaybettiğimiz proje olmadı ama ertelenen işlerimiz oldu" HAVELSAN Genel Müdürü Dr.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: "Pandemiden dolayı kaybettiğimiz proje olmadı ama ertelenen işlerimiz oldu"

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar:

"HAVELSAN yurt dışından beyin göçü transferi yapıyor"

"(ORSA projesi) Henüz daha projelendirme aşamasında bu ama HAVELSAN'ın ve sektörün ufkunu açacak bir proje"

"(Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi) 2021 yılında ilk kurulumlarını yapmayı, daha sonra canlıya alma işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

ANKARA - HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Pandemiden dolayı kaybettiğimiz proje olmadı, ama ertelenen işlerimiz oldu" dedi.

HAVELSAN Genel Müdürlüğüne atanan Dr. Mehmet Akif Nacar, savunma sektöründe görev yapan basın mensupları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Nacar, HAVELSAN Merkez Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda, gündeme ve HAVELSAN'ın savunma sanayiine yönelik çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

HAVELSAN'ın Milli Muharip Uçak Projesine dahil olmasıyla ilgili konuşan Nacar, "HAVELSAN, yaklaşık 25 yıla yakın bir süredir simülatörler alanında önemli bir birikime sahip. 2018-19 yıllarında bu birikimi farklı alanlara kanalize edelim diye yola çıktık. Hep birlikte ekip arkadaşlarımızla Milli Muharip Uçak Projesine girmeye karar verdik. Simülatörde geliştirdiğimiz harekat test ortamı yazılımını daha da geliştirerek, yabancı muadilleriyle eş düzeye getirerek kullanıma açalım diye düşündük. Bunun için de 1 yıldan fazla süredir gerek Savunma Sanayii Başkanlığı ve gerek TUSAŞ'la görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

"(Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi) 2021 yılında ilk kurulumlarını yapmayı, daha sonra canlıya alma işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

HAVELSAN tarafından yürütülen Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi hakkında da bilgiler paylaşan Nacar, "Kurumsal kaynak yönetimi alanında geliştirmeye başlanan bu yazılıma birçok kamu kurumunun, özel sektör firmalarının ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Özellikle KOBİ'lerin bu anlamda çok ciddi ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Stok, demirbaş, finans, bordro gibi bütün modülleri içerisinde barındıran çeşitli ölçeklerde bulut ortamına da taşıyabileceğimiz bir platform. 2021 yılında ilk kurulumlarını yapmayı, daha sonra canlıya alma işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu da HAVELSAN'ın yüz akı olacak güzel projelerinden bir tanesi" diye konuştu.

"(ORSA projesi) Henüz daha projelendirme aşamasında bu ama HAVELSAN'ın ve sektörün ufkunu açacak bir proje"

HAVELSAN'ı HAVELSAN yapan en önemli projelerden birinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 1990'lı yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanan ve güncel ihtiyaçlara göre halen geliştirmesi süren Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi (HvBS) olduğunu dile getiren Nacar, bu projenin bir benzerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için de projelendirme çalışmalarının başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Diğer bir projemiz yine Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri birimimizin yoğunluklu olarak geliştirdiği ORSA projesi. Bu da HAVELSAN'ı HAVELSAN yapan ve halen geliştirmesi süren, devam eden HVBS Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi'nin bir benzerinin, daha yeni nesil dediğimiz bir sonraki kuşağının uygulandığı, içerisinde big datadan yapay zekaya kadar bütün cloud teknolojilerine kadar kullanıldığı, Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacına hitaben geliştirilecek olan bir ORSA projesi konusu var. Bu konuda da biz önemli yol almaya başladık. Henüz daha projelendirme aşamasında bu ama HAVELSAN'ın ve sektörün ufkunu açacak bir proje."

İnsansız/robotik sistemler alanında da çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Nacar, "Simülatörlerde kullandığımız oto pilot yaklaşımından yola çıktık. 'HAVELSAN olarak oto pilot yapabiliyoruz ve o zaman otonom sistem de yaparız' dedik ve bu şekilde otonom sistemlere girdik. Otonom sistemler savunma sanayinde yeni bir konu değil, bu alanda faaliyet gösteren çeşitli firmalar var. İnsansız Hava Aracı bazında bunu yapanlar var, Kamikazesi var başka sürü İHA yapmaya çalışan diğer firmalarımız var. Biz bunların yol haritasıyla da bunlarla da çelişmeden daha ileri ne yapabiliriz dedik. Bu konuda sürü algoritmalarını uygulayalım istedik. Dolayısıyla, sürü zekalı sistemler üzerinde yoğunlaştık. Sadece otonomi değil, aynı zamanda bunların sürü olarak da hareket etmesi konusunda çalışmalar yürüttük" şeklinde konuştu.

2019 yılında IDEF'te insansız kara aracını sergilediklerini anımsatan Nacar, "O zaman otonom özellikte değildi, uzaktan kumandalıydı. Son testlerle birlikte aslında bunu da insansız hale getirdik, kendi kendine rotayı takip edebiliyor, belli bir görevi icra edebiliyor. Bu bir AR-GE projesi. Önünde bir takvim, bir zaman var. Yani bu bir anda hemen olmuyor. Hemen algoritmaları uyguladık, sahaya çıktık, bu hemen seri üretime geçsin, hemen envantere girsin şeklinde olmuyor. Bir süreç var burada ve o süreç işliyor. İnşallah bu yıl sonunda, en kısa zamanda bunu da hazır hale getireceğiz. Çeşitli projelerle bunu destekleyerek ilgili birimlerin, kurumların hizmetine sunacak şekilde bir noktadayız ve bu güzel bir şekilde bu projemiz de devam ediyor" aktarımında bulundu.

TÜBİTAK BİLGEM ile HAVELSAN arasında imzalanan Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi İş Birliği Protokolünden de bahseden HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "TÜBİTAK'ın geliştirdiği bir sistem ama sistemin pazarlamasında, yaygınlaştırılmasında HAVELSAN daha rahat esnek bir şekilde hareket edebilecek, bunu ürünleştirebilecek. Hem TÜBİTAK hem de teknoloji transferiyle HAVELSAN kazanmış oldu. Bununla ilgili de çalışmalarımız en son Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir toplantıda protokol imzalanmasıyla aslında sonuçlanmış oldu. Ama tabi burada bize büyük ev ödevleri çıktı, biz artık büyük bir yükümlülük altına girdik" dedi.

Defense News Dergisi tarafından açıklanan dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde HAVELSAN'ın bu yıl ilk kez yer almasını ve Türkiye'nin ilk kez 7 şirketle temsil edilmesini değerlendiren Nacar, şöyle konuştu:

"Listede önümüzdeki yıllarda kalabilmek önemli. Daha yüksek noktalara yavaş yavaş, hedeflerimizi ve ciromuzu büyüterek ulaşmak istiyoruz. Listeye giren diğer 6 firmamızı da kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde savunma sanayimiz için kritik kararlar alan Savunma Sanayi İcra Komitemizin, Savunma Sanayii Başkanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfımızın bu önemli başarıda pay sahibi olduğunu biliyor ve onlara şükranlarımızı arz ediyoruz."

Nacar, konuşmasının sonunda, bu projelerin HAVELSAN'ın gelecek 10 yılına ışık tutacak projeler olduğunu da dile getirdi.

"HAVELSAN yurt dışından beyin göçü transferi yapıyor"

Geçtiğimiz birkaç yılda HAVELSAN'ın beyin göçü konusuna yaklaşımından bahseden, beyin göçü vermediklerini, tam tersi beyin göçü aldıklarını ifade eden Nacar, şu ifadeleri kullandı:

HAVELSAN da diğer savunma firmaları gibi beyin göçü alıyor, yani yurt dışından transfer ediyor. Bu transfer, tabi ki yurt dışından hemen böyle ilk uğrak yeri olarak HAVELSAN'a gelme şeklinde olmayabiliyor zaman zaman. Türkiye'ye döndükten sonra belki bir miktar başka yerlerde de çalışmış olan arkadaşlarımız olabiliyor. Dolayısıyla, HAVELSAN yurt dışından beyin göçü transferi yapıyor. Beyin göçü noktasında HAVELSAN'ın şanslı, avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Bizim personelimiz geçmiş birkaç yılda olduğu gibi belli firmalara, Avrupa, Amerika vesaire gibi gelişmiş ülkelerdeki firmalara gitmedi, bu çok bireysel kaldı, yani birkaç kişiyle sınırlı kaldı, hatta gidenlerden birkaçı da geri döndü. Türkiye'nin, HAVELSAN'ın nimetlerini veya Türkiye'deki çalışma ortamını çok daha verimli, iyi bulduğu için geri döndüğünü ifade ettiler. Biz de o arkadaşlarımızı tekrar bünyeye aldık. Tabi zaman zaman yurt dışına gitmek, oralarda çalışma yapmak, nefes almak anlamında önemli olabiliyor."

"Pandemiden dolayı kaybettiğimiz proje olmadı, ama ertelenen işlerimiz oldu"

HAVELSAN'ın korona virüs sürecinden ne kadar etkilendiğine dair açıklamalarda bulunan Nacar, "Herkes olduğu kadar biz de etkilendik. Ama bu etkilenme bizim çalıştığımız projelerin sivil ayağı da olduğu için uzaktan çalışmaya daha elverişli, dolayısıyla yazılım geliştirme, bir laboratuvar ortamında, bir üretim hangarında, holünde çalışma gerektirmediği sürece mümkün olduğu kadar uzaktan çalışmaya yönlendirdik personelimizi. Tabi ki iş gücü kaybımız oldu, olmadı desek bu doğru olmaz. Ama bunu minimum düzeyde tutmaya çalıştık. Pandemiden dolayı kaybettiğimiz proje olmadı, ama ertelenen işlerimiz oldu. Hani mücbir sebep dolayısıyla görüşemediğimiz, imzalayamadığımız işler olduğu gibi takvimi devam eden projelerde bazı gecikmelerimiz de doğal olarak oldu. Ama bunlar tolere edilmeyecek kadar büyük gecikmeler değil."

Program, konuşmaların ardından Nacar ve basın mensuplarının toplu fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA