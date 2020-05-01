HAVELSAN Diyalog İsimli Görüntülü Konuşma Programı Yakında Geliyor
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HAVELSAN Diyalog İsimli Görüntülü Konuşma Programı Yakında Geliyor

HAVELSAN Diyalog İsimli Görüntülü Konuşma Programı Yakında Geliyor
01.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:32

HAVELSAN Genel Müdürü ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, Twitter hesabından, HAVELSAN Diyalog uygulamasının müjdesini verdi.

HAVELSAN Genel Müdürü ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, Twitter hesabından, HAVELSAN Diyalog uygulamasının müjdesini verdi. Atalay, attığı tweette, "Dünyanın verisi Zoom ile Çin'e gitmesin ABD'ye gitsin diye Google'dan ücretsiz Meet. Yerlisi olmazsa olmaz, yerli video konferans çözümü HAVELSAN DİYALOG çok yakında..." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşlarından HAVELSAN, milli görüntülü görüşme uygulaması geliştiriyor. Koronavirüsü salgını nedeniyle kişiler evden çalışmak zorunda kalmış ve bu durum görüntülü görüşme uygulamalarının kullanıcı sayısında ciddi bir artışa neden olmuştu. En çok tercih edilen görüntülü görüşme uygulaması Zoom ise güvenlik açıklarıyla sürekli gündeme gelmişti. Bunun üzerine, koronavirüsüyle mücadelede kişilere destek olmak amacıyla Google firması, görüntülü görüşme uygulaması olan Meet uygulamasını ücretsiz hale getirmişti.

Dünyanın verisi Zoom ile Çin'e gitmesin ABD'ye gitsin diye Google'dan ücretsiz Meet.

Yerlisi olmazsa olmaz, yerli video konferans çözümü HAVELSAN DİYALOG çok yakında... https://t.co/5pxkSgOE7g

— Ahmet Hamdi Atalay (@atalayha) April 29, 2020

HAVELSAN Diyalog görüntülü konuşma uygulaması geliyor

Havelsan Genel Müdürü Atalay, atmış olduğu tweette bu duruma dikkat çekerek, milli görüntülü görüşme uygulamasının müjdesini verdi. "Diyalog" adlı yeni uygulama Havelsan tarafından geliştiriliyor. Artan internet kullanımıyla birlikte siber saldırıların da arttığı belirtilirken kişisel verilerin korunması gerekliliğinin çok daha önemli bir hâl aldığının altı çiziliyor. Bu nedenle teknoloji firmalarının çoğunun milli uygulamalar geliştirmek için çalışmalara başladığı belirtiliyor.

Firmaların geliştirmeye başladığı yerli uygulamaların yanı sıra, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, siber güvenlik ihtiyaçlarını yerli çözümlerle karşılamak için Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin kurulduğunu açıklamıştı.148 adet firmanın Siber Güvenlik Kümelenmesi'ne üye olduğu belirtilirken, katalogta 50 adet yerli ürün olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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