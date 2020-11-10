15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu

10.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:55

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayat durdu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, saatler 09.05'i gösterdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayat durdu. Araçlarından inerek saygı duruşunda bulunan sürücüler, havadan da görüntülendi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında, her sene olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sürücüler kontaklarını kapattı, araçlarından inerek 2 dakika saygı duruşunda bulundu.

Köprüde saygı duruşunda bulunan sürücüler havadan böyle görüntülendi:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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