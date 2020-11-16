Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu
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Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu

16.11.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:01

İstanbul Kadıköy sahillerinde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığı görüldü. Vatandaşların tedirginlik yaşaması üzerine durumun depremle alakası olmadığını söyleyen Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy "Yağışlara bağlı olarak karadan denize doğru sular çekiliyor, bunu depreme bağlayamayız" dedi.

Kadıköy, Caddebostan ve Suadiye sahillerinde deniz seviyesinde değişiklikler meydana geldi.

DEPREMDEN KORKULUYOR

Olası bir deprem riskinden endişelenen kimi Kadıköylüler, su çekilmesinin deprem habercisi olmasından endişelendi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı, Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy, yaşanan durumun depremle ilgisi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kadıköy kıyılarındaki su çekilmesini depreme bağlayamayız. Onlar ancak Endonezya gibi ada ülkelerinde olabiliyor. Bazen deprem öncesinde adada sular çekiliyor, adada değişiklikler olabiliyor. Fakat biz öyle bir ülke değiliz. Yılın bu zamanlarında yağışlara bağlı olarak meteorolojik şartlardan dolayı hatta karadan denize doğru olan rüzgarlarda sular çekilir. Eğer su derinliği de yoksa, sığ ise metrelerce su geriye çekilir. Bu durumlarda da insanlar genelde 'deprem mi olacak' düşüncesine sevk ediyor. Bu doğru değil. Aynı şekilde çok karlı dönemlerde su dağlarda tutulduğu için dere ve akarsular vasıtasıyla denizi besleyemez ve su seviyesi yine düşer. Yani buna benzer meteorolojik koşullardan dolayı bu su gerilemesi olmuştur. Bunun depremle bir ilgisi yok" dedi.

Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu

"MARMARA'DA BÖYLE BİR COĞRAFİ DEĞİŞİKLİK YAŞANMAZ"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Rodos ve Girit adalarında bu tür değişikliklerin depreme işaret edebileceğini belirterek, "Endonezya gibi ülkelerde bizde Güney Ege'de olduğu gibi dalma batma zonu vardır. Girit, Rodos adasının güneyinde Afrika Kıtası, Anadolu'nun ve Ege'nin altına dalıyor. Dolayısıyla bu tür değişiklikleri Girit ve Rodos adasında bekleyebiliriz. Adanın su seviyelerinde değişikliler olabilir. Ancak Marmara'da böyle bir coğrafi değişiklik yaşanmaz" diye konuştu.

Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu

"DENİZ TAMAMEN ÇEKİLMİŞ"

Caddebostan Sahili'nde bulunan ve suların çekilmesinden endişelenen bir vatandaş, "Burası normalde denizdi. İnsanlar hatta burada denize giriyordu. Fakat şu an gördüğünüz gibi deniz tamamen çekilmiş durumda. Tabii biz de ister istemez bazı endişelere kapılıyoruz. Depremle ilgili bazı haberler dolanıyor internette. Bu suyun çekilmesi normal midir, ondan tam emin değiliz." diye konuştu.

Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu

Bir diğer vatandaş ise, "Oturmaya geldik. Denizi de izliyoruz. Ama biraz suların çekildiğini fark ediyoruz son zamanlarda. Bu tedirginlik verici. Uzmanların görüşlerini merak ediyoruz. Deprem İstanbul için sürekli söz konusu olan bir durum. O yüzden güncel açıklamaları takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince." diye konuştu.

"DOLUNAY ZAMANINDA OLUYOR"

Yaşanan değişiklik ile ilgili konuşan başka bir vatandaş ise, "Sürekli buraya geliyoruz. Birkaç gündür su çekilmiş durumda ama o tamamıyla ayın konumuyla alakalı veya dolunay olduğu zaman gel-git olabiliyor" dedi.

İşte Kadıköy sahilinden görüntüler:


Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu
Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu
Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu
Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu
Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu
Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu
Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu
Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu
Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu
Kadıköy'de çekilen sular, deprem olacağından endişelenen vatandaşları korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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