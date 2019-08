(Havadan fotoğraflarla) - Cenevizlilerden kalan son sur kalıntıları yok olmak üzere

07.08.2019 11:12

konuşan Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Özar, surların tarihçesinden bahsederek, "Temeldeki boşalmanın ocak ayında gerçekleştiği tespit edildi. Ocak ayından beri çeşitli bildirimler olmuş ancak bu tehlikeli boşalma ile ilgili bir tedbir alınmamış. Biz de mayıs ayında buradaki durumu yetkililere bildirdik. Bunun üzerine İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun bize verdiği yanıtta, gerekli tedbirlerin alınmasının ısrarla istendiği ortaya çıktı. Ancak ne yazık ki Ocak ayından beri, Galata Surları'ndan, Galata'nın Ceneviz döneminden günümüzde kalmış az sayıda kalıntısından birinin yok olmaması için gerekli tedbir alınmıyor" dedi.

" SUR AYNI ZAMANDA BİR İSTİNAT DUVARI VAZİFESİ GÖRDÜĞÜ İÇİN KİLİSE İÇİN DE BİR RİSK OLUŞTURUYOR"

Özar, sur temelindeki göçüğün neden olacağı sorunlara da dikkat çekerek, "Bir de şu açıdan riskli. Surun hemen üstünde Saint Pierre Katolik Kilisesi bulunuyor. Bu kilise için de sur aynı zamanda bir istinat duvarı vazifesi gördüğü için kilise için de bir risk oluşturuyor." İfadelerini kullandı.

"KIŞ AYLARINDA BU TİP ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ TEKNİK OLARAK ZOR GÖRÜNÜYOR"

Çalışmaların hızla yapılması gerektiğinin altını çizen Şube Başkanı Özar, "Kış gelmeden önce bu işlemlerin yapılması lazım. Çünkü, kışın hava şartların etkisi, yağışların etkisi ile risk oranı artacaktır. Aynı zamanda tedbir alınması için burada bir çalışma yapılması gerekiyor. Kış şartlarında bu tip çalışmaların yürütülmesi teknik olarak da zor oluyor. O yüzden önümüzdeki bu ayların iyi değerlendirilmesi ve bu açılmanın giderilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE"

Sur temelinde meydana gelen göçük semt sakinlerini de tedirgin ediyor. O vatandaşlardan biri olan Bayram Kozak, "Aslında bu yer tarihi bir yer. Önlem alınsaydı şimdi bu yapı böyle olmayacaktı. Önlem alınmazsa her an bu göçük ilerleyebilir. Önlem alınmazsa her yer çöker. Etrafta iş merkezleri ve otel var. Her yer çöker. Burası bir tarihi yer. Bugüne kadar bakılmadı buraya. Artık önlem alınsın ve her an yıkılabilir burası dolayısı ile can güvenliğimiz de tehlikededir" dedi.

