Havacılardan Türkiye'ye örnek olacak proje; 'Havakart'

29.08.2019 10:27

Eskişehir 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde çalışan gönüllü işçiler tarafından 2017 yılının Ekim ayında kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Türkiye'ye örnek olacak ihtiyaç sahipleri için özel olarak hazırlanmış bir yardım kartı sistemi geliştirdi.



Yardımlarını sadece gönüllü üyelerinin katılımıyla yapan Havacılar Derneği, muhtaç ailelerden gelen taleplere cevap verebilmek için özel bir kurum ile işbirliği yaparak "Havakart" adlı bir yardım kartı projesini hayata geçirdi. Kullanıp iade edilen yardım kartlarından farklı olarak içerisinde limiti olan banka kartı şeklinde sürekli kullanılabilmesi ve bir yardımlaşma derneği tarafından özel olarak geliştirilmesi gibi hususlar bakımından Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip proje, şu ana kadar onlarca ailenin ihtiyaçlarını karşılamasını sağladı.



Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Önder Kaya, proje kapsamına alınanların aile reisinin olmadığı, çalışıp ailesine bakacak birinin bulunmadığı ailelerden oluştuğunu belirtti. Kaya, "Çocuk bezi, süt, mama gibi ihtiyaçlarının da karşılanmasını isteyen anneler vardı. Bizim erzak kolimizin içinde bunlar yoktu. Mazlumdan gelen isteğe cevap verebilmek adına böyle bir proje geliştirdik. Projedeki ailelere ilk etapta her ay imza karşılığı 100'lük market kartı vererek istediklerini almalarını sağladık. Ancak bu işleyiş her defasında çok yavaş ilerleyen yorucu bir süreç demekti. Bundan dolayı banka kartı tarzında bir kartın çıkarılmasını istedik. Kartı muhtaç aileye verelim, her ay içine belirli bir miktar para yükleyelim, aile de bunu markette ihtiyacına yönelik harcasın dedik. Bizim bu isteğimize erzak kolilerini de sağlayan marketler zinciri cevap verdi. Bu kartları proje dahilindeki ailelere dağıttık ve kullanım açıklamasını onlara yaparak projeye başladık. Şu anda dernek hesabına bağış geliyor, biz de bu parayı marketin hesabına aktarıyoruz, onlar da Havakart'lara dağılımını sağlıyor. Projedeki aileler de dernekten mesaj geldikten sonra gidip marketten ihtiyaçları ne ise alıyorlar. Tabi bu kartlar sigara, elektronik eşya, kontör gibi asli ihtiyaç harici harcamalara kapalı. Sadece asli ihtiyaçlara açık olan kartla aileler ayrıca okul dönemi ihtiyaçlarından defter, kalem gibi ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Projedeki ailelerin en çok ne aldıklarına baktığımızda da et ve süt ürünlerini gördük. Bu da maksadın asli olarak hasıl olduğunu bize göstermiş oldu. Bu projeyi ilk defa ailelere duyurmaya başladığımızda 'artık çocuğuma meyve suyu alabileceğim' diyen annenin sesini unutamıyoruz. Şu an bu projede Eskişehir çapındaki mahallelerde 62 aile var ve sayı her ay artarak devam ediyor. İnşallah projemiz gün gelir ülkemizin bütünündeki yardıma muhtaç aileleri de kapsayacak seviyeye ulaşır" şeklinde konuştu.



"Havakart'la birlikte her ay yardımına koştuğumuz aile sayısı 200'ü aşıyor"



Havacılar Derneği Başkanı Önder Kaya, kuruldukları günden bu yana çok yol kat ettiklerini belirterek, "Bir buçuk senede sistemimizde kaydı bulunan yardıma muhtaç ailelere 2 bin erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Hamdolsun. Üyelerimizin yaptığı özel bağışlar ile alınan dernek hizmet arabası hızımıza hız kattı. Şu an geldiğimiz noktada her cumartesi pazar yaptığımız erzak dağıtımlarında her ay 120 aileden fazla yardıma muhtaç aileye erzak kolisi ulaştırır duruma geldik. Havakart projesindeki aileleri de kattığımızda artık bu rakam her ay 200'ü aşıyor. Kolilerimizin içinde 5 kilo un, 5 kilo yağ gibi 9 çeşit asli ihtiyaç ürünü bulunmakta. Kolinin yanında da her aileye diğer ihtiyaçları için 25 liralık market kartı vermeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA