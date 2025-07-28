HAVA DURUMU İZMİR: 28 Temmuz 2025 İzmir'de hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İzmir'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü İzmir'de hava çok sıcak ve bol güneşli bir havaolacak. Peki, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

İzmir'de bugün yaz mevsiminin etkisiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettiren sıcak hava, öğle saatlerinde adeta kavurucu bir hal aldı. Meteoroloji verilerine göre İzmir'de bugün en yüksek sıcaklık 38°C'ye kadar yükseldi.

İzmir'de hava durumu bugün boyunca güneşli seyrederken, özellikle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında sıcaklıklar 36–38°C bandında ölçüldü. Uzmanlar, vatandaşları bu saat aralığında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyardı.

İZMİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İzmir hava durumu