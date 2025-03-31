HAVA DURUMU İSTANBUL: 31 Mart Pazartesi bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur yağışı var mı?
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine yol açıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 30 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 30 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Peki, 30 Mart Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İşte, detaylar…
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?
İstanbul'da 31 Mart 2025 Pazartesi günü hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre oldukça hareketli geçecek. Sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu gökyüzü hakim olurken, gün içinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü ve kuvvetli yağışların etkisini artıracağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının gün içinde en düşük 9°C, en yüksek ise 18°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi beklenirken, nem oranı %65 ile %85 arasında değişiklik gösterecek.