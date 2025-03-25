HAVA DURUMU İSTANBUL 26 MART 2025: Yarın İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için anlık ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 26 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 26 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, 26 Mart Çarşamba günü İstanbul'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde yer yer güneşli aralıklar görülse de günün ilerleyen saatlerinde bulutluluk artabilir. Yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 12°C, en yüksek ise 19°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın güneybatı yönünden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, saatte yaklaşık 10 km hızla esmesi bekleniyor. Gün içinde nem oranının %30 ile %55 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu