Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze

Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze Afyonkarahisar'ın tarihi Taşhan'da kurulan Karahisari Müzesi açılış çalışmaları son aşamada Hattat Mahmut Şahin ve yüzlerce öğrencisi birbirinden değerli eserlerini müzeye bağışladı Amasya'da Hattat Şeyh Hamdullah ve Bursa'da Kur'an-ı...

17.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:13

Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze

Afyonkarahisar'ın tarihi Taşhan'da kurulan Karahisari Müzesi açılış çalışmaları son aşamada

Hattat Mahmut Şahin ve yüzlerce öğrencisi birbirinden değerli eserlerini müzeye bağışladı

Amasya'da Hattat Şeyh Hamdullah ve Bursa'da Kur'an-ı Kerim Müzesi ardından 3. müze hazırlıkları tamamlanıyor

Hattat Mahmut Şahin;

"Devrinin tek üstadı ve tüm zamanların en iyi hattatları arasında gösterilen Ahmed Şemseddin Karahisari'nin sevgi ve saygıyla yad etmek istedik"

"Müzede 140'a yakın birbirinden değerli eser bulunuyor"

AFYONKARAHİSAR - Hattat Mahmut Şahin'in yönlendirmesi ve çabası ile Türkiye'nin dört bir yanından hattatların hazırladığı göz kamaştıran hat eserleri, kurulma aşamasında olan Afyon'daki Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına açılan Hat Müzesinde ziyaretçileri ile buluşacak.

Yerli ve yabancı misafirleri adeta kadim tarihe yolculuğa çıkaracak olan ve 3 ay gibi bir sürede tamamlanan Hattat Ahmed Şemseddin Karahisari Hat Müzesi, müzenin tasarım ve uygulaması İçmimar Zakire Alimoğlu tarafından yapıldı. Karahisari'nin adına yakışır bir çalışma olması niyetiyle alanında usta sanatçı Mahmut Şahin Efendi ile istişare edilerek yürütülen çalışmada; sanat eserlerinin, tarihi doku ile bütünleşecek şekilde mimari tasarımı yapıldı.

Müze içerisinde Hattat Ahmed Karahisari'ye Kanuni Sultan Süleyman tarafından yazdırılan aslı Topkapı Sarayında yer alan Mushaf-ı Şerifin bir örneği ile birlikte Karahisari'ye ait birçok eser örnekleri birbirinden değerli hattatlar tarafından hazırlanarak ziyaretçilere sunuldu. Yine galeri içerisinde Hattat Mahmut Şahin'in müzeye bağışladığı birbirinden kıymetli eserlere de yer verildi. Hüsn-i Hat sanatında ekol olmuş ve yazı sanatındaki çalışmaları ile devrinin tek üstadı ve tüm zamanların en iyi hattatları arasında gösterilen Ahmed Şemseddin Karahisari'nin sevgi ve saygıyla yad etmenin yanında, kent insanına ve ziyaretçilerine en iyi şekilde tanıtabilmenin amacı ile hazırlanmış müzede birbirinden kıymetli eserler yer alıyor.

Müzenin açılmasında, bir birinden değerli eserlerin toplanmasında ve müzede dizaynına kadar birçok noktada emeği bulunan Hattat Mahmut Şahin, müzedeki çalışmaları yerinde görerek Afyonkarahisarlı öğrencisi hattat Hasan Hüseyin Ertunç ile birlikte istişarelerde bulundu.

"Ahmed Şemsettin Karahisari dönemine damga vurmuş bir hattat"

Müzenin açılma sürecini anlatan Hattat Mahmut Şahin, ilk olarak Ahmed Şemseddin Karahisari hakkında bilgiler vererek, "Ahmed Şemseddin Karahisari, Karahisar'da doğmuş daha sonra İstanbul'a gelmiş ve Enderun'da yetişmiş bir hattat. Sultan Selim zamanında ve Sultan Süleyman zamanında sarayda hat hocalığı yapıyor. Ahmed Şemsettin Karahisari döneminde modern hat dediğimiz, ama değişik istifler yapmaya başlıyor. Süleymaniye Caminin yazıları, evlatlığı Hasan Çelebi, üstadımızla beraber Selimiye Camisinin yazılarını yazıyor. Dönemine damga vurmuş bir hattatımız" dedi.

Üçüncü Hat Müzesi Afyonkarahisar'a açıldı

Afyonkarahisar'da açılan Hüsn-ü Hat Müzesi'nin, açtıkları 3. müze olduğuna dikkat çeken Hattat Mahmut Şahin, "Biz daha önce Hattat Şeyh Hamdullah'ı, doğduğu Amasya'da daha iyi tanıtmak için; Belediye Başkan Yardımcı Osman Akbaş'ın destekleri ve Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın da katkısı ile 600 metrekare kullanım alanı olan bir müze açmıştık. Şeyh Hamdullah Müzesinden sonraki projemiz Bursa'da Kur'an-ı Kerim Müzesi açmak oldu. Orada da büyük bir Kur'an-ı Kerim Müzesi açtık 2. Murat'ın külliyesinde. Daha sonra öğrencilerimle beraber böyle bir karar aldık ve dedik ki Afyon'da da bir Ahmed Şemsettin Karahisari Müzesi yakışır diye. Hatta bunlar devam edecek, bu bizim üçüncü projemiz ama Allah nasip ederse Burdur'da Hafız Osman, Sivas'ta Mehmet Nuri Sivasi, belki Tosya'da bir Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Ordu'da bir Rakım Efendi Müzesi. Bunlara da niyetimiz var ama tabi birisi bitmeden diğerine başlamıyoruz" diye konuştu.

"Müzede 140'a yakın birbirinden değerli eserler bulunuyor"

Müze'de 140'a yakın birbirinden değerli eserlerin bulunduğunu kaydeden Şahin, "Burada Hasan Hüseyin Ertunç diye bir öğrencim var, Allah razı olsun. Onunla beraber böyle bir şey yapalım diye başladık ve biz eserleri önce hazırlamaya başladık. Çünkü eser hazırlama süreci, müzenin sürecinden, bina bulma sürecinden daha uzun süren bir şey. Tabi böyle bir müzede dolgun dolgun eserin olması lazım. O yüzden ciddi bir eser var şuanda 140'a yakın eser toplandı. Ama tabi ki diğer illerdeki öğrencilerim de katkı verdiler; Bursa'da, Eskişehir'de, Kütahya'da, Afyon'da olanlar. Burası valilik ve belediyemiz bunun üzerine düştü ve çok şükür bu haline getirdik" ifadelerine yer verdi.

"Afyon'un önemli tarihi yerlerinden bir tanesi"

Müzenin mimari çalışmasını yürüten İçmimar Zakire Alimoğlu ise, hazırlanma aşamasını şu sözlerle anlattı:

"Burası Taşhan, Afyon'un önemli tarihi eserlerinden bir yer. Biz de böyle Hat Sanatları Müzesi olduğu zaman böyle bir yerde olmasını arzu ettik. Burası girdiğiniz zaman çok büyük bir mekan değil, ama burayı küçük mekanlarda nasıl değerlendirebiliriz, bütün eserler olsun yazı tarihinden Ahmed Şemsettin Karahisari'nin eserlerini nasıl yerleştireceğimize bu şekilde planlama yaptık biz."

Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Haber
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla 'pes' dedirtti
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla "pes" dedirtti
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Habertürk'te sunucusu Veyis Ateş: HDP'lileri davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de
Habertürk'te sunucusu Veyis Ateş: HDP'lileri davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şener Şen Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Kadın Deprem Trabzonspor
Şu an buradasınız: Hattat Ahmed Şemsettin Karahisari adına muhteşem bir müze - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 10:16:08. #1.15#
title