Hataylı pazı üreticileri bu yıl 6 bin tonun üzerinde rekolte bekliyor

Türkiye'de pazı üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Hatay'da, hasadına başlanan üründeki verim ve fiyat üreticilerinin yüzünü güldürdü.

HATAY (AA) - Türkiye'de pazı üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Hatay'da, hasadına başlanan üründeki verim ve fiyat üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Geçen yıl Hataylı çiftçiler yaklaşık 3 bin dekarlık ekiminden 5 bin tonun üzerinde ürün alırken, bu yıl ekim alanları 3 bin dekarın üzerine çıkan pazı bitkisinde rekoltenin 6 bin tonu geçmesi bekleniyor.

Eylül ve ekim aylarında tohumu toprakla buluşan pazı bitkisinde hasat, ürünün ekiminden 1 ay sonra başlıyor ve mayıs ayına kadar devam ediyor.

Hatay'da çiftçilerin genellikle ikinci ürün olarak ekimini gerçekleştirdikleri pazıda, bu yıl dönüm başına alınan 1800 kilogram ile 2 ton arasındaki verim yüzleri güldürüyor.

Pazının yetişmesi için uygun iklim koşullarını taşıyan Hatay, 7 bin 100 tonluk Türkiye pazı üretiminin yaklaşık 5 bin 100 tonunu karşılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Hatay'ın iklim özelliği ve verimli toprakları nedeniyle yıl içinde birçok ürünün yetiştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin pazı ihtiyacının yaklaşık yüzde 72'sinin Hatay'dan karşılandığını belirten Çolakoğlu, pazının bu yıl hem üretim alanında hem de rekoltesinde artış yaşandığını aktardı.

"İlimizdeki pazı üretimi şu an 3 bin dekarın üzerinde"

Üreticilerin bu yıl pazının veriminden memnun olduğunu ifade eden Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin pazı ihtiyacının yüzde 72'sini ilimizden karşılıyoruz. İlimizdeki pazı üretimi şu an 3 bin dekarın üzerinde. 2020 yılında 3 bin dekarın altındaydı. Bir miktar artışımız var. Bunun karşılığında geçen yıl aldığımız ürün 5 bin tonun biraz üzerindeyken bu yıl 6 bin tonları geçecek kadar üretimimiz bulunuyor. Pazı kilogramı 1 ila 1,5 lira arasında pazar bulabiliyor. Dekardan 1800 kilogram ile 2 ton arasında verim alıyoruz. Buralardan elde edilen pazıyı çiftçilerimiz özellikle ülkemizdeki pazarlara sunuyorlar ve ülkemiz insanları bundan istifade ediyorlar. Pazıda olduğu gibi diğer tarım ürünlerinde de fiyat artışı var. Tabii bunun yanında girdilerde de bir artış var. Girdileri ne kadar aşağı çekebilirsek, çiftçilerimizin memnuniyetini de o oranda artacağını düşünüyoruz."

"Bu yılki verim çok güzel memnunuz"

Pazı üreticisi Filiz Danaoğlu, 1,5 dönümlük tarlasına ekim ayında pazı ektiğini ve yaklaşık 1 ay sonra da hasat etmeye başladığını söyledi.

Hasadın mayıs ayına kadar sürdüğünü anlatan Danaoğlu, "Kışın pazı hasadı çok zor. Yağmurda, çamurda pazı toplamak zor iştir. Bu yılki verim çok güzel, memnunuz. Fiyatı da iyi. Kilosunu 1,5 liraya satıyoruz. Pazı daha çok sarma ve kavurma yemeğinde kullanılıyor." dedi.

Üretici Vehibe Danaoğlu da 20 yıldır ikinci ürün olarak pazı ektiğini ve bu yılki veriminden oldukça memnun olduklarını kaydetti.