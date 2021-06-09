Hatay lise taban puanları 2021! Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Hatay lise puanları 2021 sayfasından Hatay LGS taban puanları 2021 ve Hatay lise yüzdelik dilimleri ile Antakya ve Defne'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Hatay LGS yüzdelik dilimleri

Hatay liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Hatay'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri... HATAY LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB Hatay liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 458,0211 1,2 0,02 HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 453,0787 1,52 0,1 HATAY/ DEFNE/ Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 442,2367 2,38 0,77 HATAY/ DÖRTYOL/ Dörtyol Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 432,3917 3,33 0,14 HATAY/ ANTAKYA/ Osman Ötken Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 423,2683 4,38 1,27 HATAY/ ANTAKYA/ Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 420,3402 4,76 1,21 HATAY/ İSKENDERUN/ İstiklal Makzume Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 416,8853 5,22 1,53 HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 399,2842 7,99 2,16 HATAY/ REYHANLI/ Yahya Turan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 383,1692 11,16 1,79 HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 376,7242 12,61 3,35 HATAY/ KIRIKHAN/ Naim Atakaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 371,0388 13,98 2,46 HATAY/ KIRIKHAN/ Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 355,859 17,96 2,33 HATAY/ ANTAKYA/ Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 354,5516 18,33 1,8 HATAY/ ANTAKYA/ Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 352,2135 18,99 5,13 HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 334,5185 24,41 8,46 HATAY/ ANTAKYA/ Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Arapça 60 326,0148 27,25 4,8 HATAY/ DÖRTYOL/ Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 315,452 31,07 3,56 HATAY/ ANTAKYA/ Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 150 295,6309 39,04 2,78 HATAY/ DÖRTYOL/ Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 294,6722 39,47 15,02 HATAY/ ANTAKYA/ Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 284,0601 44,35 27,03 HATAY/ ANTAKYA/ Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 60 274,0401 49,4 20,54 HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 273,5668 49,65 18,64 HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 272,0941 50,43 20,19 HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 266,3429 53,54 15,44 HATAY/ KIRIKHAN/ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 265,3093 54,11 19,52 HATAY/ PAYAS/ Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 253,0921 61,29 31,73 HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 245,4607 66,08 14,35 HATAY/ SAMANDAĞ/ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 190,3318 96,74 40,41 HATAY/ REYHANLI/ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 172,5951 99,41 45,39