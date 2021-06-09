Hatay lise taban puanları 2021! Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Hatay lise taban puanları 2021! Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Hatay lise taban puanları 2021! Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Hatay lise puanları 2021 sayfasından Hatay LGS taban puanları 2021 ve Hatay lise yüzdelik dilimleri ile Antakya ve Defne'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Hatay LGS yüzdelik dilimleri

Hatay liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Hatay'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

HATAY LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB

Hatay liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180458,02111,20,02
HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Tosçelik Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180453,07871,520,1
HATAY/ DEFNE/ Selim Nevzat Şahin Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180442,23672,380,77
HATAY/ DÖRTYOL/ Dörtyol Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216432,39173,330,14
HATAY/ ANTAKYA/ Osman Ötken Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216423,26834,381,27
HATAY/ ANTAKYA/ Nihal-Turgut Anlar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136420,34024,761,21
HATAY/ İSKENDERUN/ İstiklal Makzume Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216416,88535,221,53
HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252399,28427,992,16
HATAY/ REYHANLI/ Yahya Turan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180383,169211,161,79
HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150376,724212,613,35
HATAY/ KIRIKHAN/ Naim Atakaş Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216371,038813,982,46
HATAY/ KIRIKHAN/ Melikşah Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120355,85917,962,33
HATAY/ ANTAKYA/ Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90354,551618,331,8
HATAY/ ANTAKYA/ Karlısu Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce216352,213518,995,13
HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68334,518524,418,46
HATAY/ ANTAKYA/ Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızArapça60326,014827,254,8
HATAY/ DÖRTYOL/ Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90315,45231,073,56
HATAY/ ANTAKYA/ Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce150295,630939,042,78
HATAY/ DÖRTYOL/ Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34294,672239,4715,02
HATAY/ ANTAKYA/ Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34284,060144,3527,03
HATAY/ ANTAKYA/ Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce60274,040149,420,54
HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34273,566849,6518,64
HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34272,094150,4320,19
HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68266,342953,5415,44
HATAY/ KIRIKHAN/ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34265,309354,1119,52
HATAY/ PAYAS/ Payas Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34253,092161,2931,73
HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34245,460766,0814,35
HATAY/ SAMANDAĞ/ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34190,331896,7440,41
HATAY/ REYHANLI/ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68172,595199,4145,39
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Hatay lise taban puanları 2021! Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları - Haberler
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