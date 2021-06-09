Hatay lise taban puanları 2021! Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
Hatay lise puanları 2021 sayfasından Hatay LGS taban puanları 2021 ve Hatay lise yüzdelik dilimleri ile Antakya ve Defne'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Hatay LGS yüzdelik dilimleri
Hatay liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Hatay'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
HATAY LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB
Hatay liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|458,0211
|1,2
|0,02
|HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|453,0787
|1,52
|0,1
|HATAY/ DEFNE/ Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|442,2367
|2,38
|0,77
|HATAY/ DÖRTYOL/ Dörtyol Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|432,3917
|3,33
|0,14
|HATAY/ ANTAKYA/ Osman Ötken Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|423,2683
|4,38
|1,27
|HATAY/ ANTAKYA/ Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|420,3402
|4,76
|1,21
|HATAY/ İSKENDERUN/ İstiklal Makzume Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|416,8853
|5,22
|1,53
|HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|252
|399,2842
|7,99
|2,16
|HATAY/ REYHANLI/ Yahya Turan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|383,1692
|11,16
|1,79
|HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|376,7242
|12,61
|3,35
|HATAY/ KIRIKHAN/ Naim Atakaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|371,0388
|13,98
|2,46
|HATAY/ KIRIKHAN/ Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|355,859
|17,96
|2,33
|HATAY/ ANTAKYA/ Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|354,5516
|18,33
|1,8
|HATAY/ ANTAKYA/ Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|352,2135
|18,99
|5,13
|HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|334,5185
|24,41
|8,46
|HATAY/ ANTAKYA/ Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Arapça
|60
|326,0148
|27,25
|4,8
|HATAY/ DÖRTYOL/ Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|315,452
|31,07
|3,56
|HATAY/ ANTAKYA/ Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|150
|295,6309
|39,04
|2,78
|HATAY/ DÖRTYOL/ Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|294,6722
|39,47
|15,02
|HATAY/ ANTAKYA/ Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|284,0601
|44,35
|27,03
|HATAY/ ANTAKYA/ Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|274,0401
|49,4
|20,54
|HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|273,5668
|49,65
|18,64
|HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|272,0941
|50,43
|20,19
|HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|266,3429
|53,54
|15,44
|HATAY/ KIRIKHAN/ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|265,3093
|54,11
|19,52
|HATAY/ PAYAS/ Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|253,0921
|61,29
|31,73
|HATAY/ İSKENDERUN/ İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|245,4607
|66,08
|14,35
|HATAY/ SAMANDAĞ/ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|190,3318
|96,74
|40,41
|HATAY/ REYHANLI/ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|172,5951
|99,41
|45,39
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