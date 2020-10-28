Hatay'daki yangının bıraktığı hasar sabahın ilk ışıklarında gün yüzüne çıktı

Medeniyetler şehri olarak anılan Hatay'da dün öğlen saatlerinde başlayan yangın geride bıraktığı sabahın ilk ışıklarıyla gün yüzüne çıktı. Yangın nedeniyle ormanlık alan küle dönerken, bir kaplumbağanın da telef olduğu görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Orman yangını ve terör saldırısı ile sarsılan Hatay'da dün öğle saatlerinde yeni bir yangın daha çıktı. İskenderun'un Sarıseki Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi'nde etkisini sürdüren yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

"FARKLI ALANLARDA ÇIKMASI YANGININ NORMAL OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahir Çiçek yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangının birçok farklı noktada çıktığını biliyoruz. Bu bize yangının normal olmadığını gösteriyor. Rüzgarın şiddeti, hava şartlarının olumsuz oluşu müdahaleyi güç hale getirdi. Azgınlık Mahallesi büyük tehlike atlattı" dedi.

"TERÖR İHTİMALİNİ YOK SAYMAMAK LAZIM"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye giderek çalışmaları yerinden takip etti. Sabotaj ihtimalini de değerlendirdiklerini aktaran Pakdemirli, "Terör ihtimali olabilir, bunu yok saymamak lazım ama herhangi bir bağlantı bulunmuş değil. Tüm odağımız yangının sönmesi. Kolluk kuvvetlerimiz, valiliğimiz soruşturmalarını yapıyor ama ne bir ipucu ne de bağlantı var. Yerleşim yerlerinde önemli zarar yok. Sadece bir evde ufak bir zarar olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

KAPLUMBAĞA YANARAK TELEF OLDU

Öte yandan bölgede çıkan yangının büyüklüğü ve bıraktığı hasar sabahın ilk ışıklarında daha net anlaşıldı. Bölgede söndürme çalışmaları devam ederken, ormanlık alanın büyük bir kısmı küle döndü. Bir kaplumbağanın ise ormanda yanarak telef olduğu görüldü.

İşte bölgeden gelen son görüntüler;