Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Dağı'nda yangın çıktı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Dağı'nda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın merkezi ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı'nda gündüz çıkan ve gün içerisinde yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangından bir süre sonra bu kez farklı bölgede çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri gelerek müdahale etmeye başladı. Rüzgarın etkisi ile kısa süre içerisinde -büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, özellikle alevlerin evlere yaklaşmaması için yoğun çaba harcadı.

Alevlerin daha fazla yayılması için birçok noktadan müdahale eden ekiplerin yangını söndürmek mücadele ediyor. Ayrıca dumandan etkilenen bir itfaiyeci, acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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