12.10.2019 10:43

Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor

Hatay'da uzun yıllardır kemer imalatı ve kemer tamiri yapan Selahattin İzmir (68) ilerleyen yaşına rağmen mesleğini icra etmeye devam ediyor.

Selahattin İzmir 10 yaşında meslek hayatına atıldığını, bu işe merakla başladığını ve meslekte kendi kendini yetiştirdiğini söyledi. İzmir, kemer imalatı ve tamiri mesleğine başlamadan önce ayakkabı sayacılığı yaptığını belirterek, Saya yaptığım zamanlarda bana çok kelle derisi getirilerdi. Bu sert bir deriydi. Ayakkabı başına 3 lira alıyorduk ama 6 liralık iğne kırıyorduk. İlerleyen zamanlarda saya işini bıraktım ve deri üzerinde çalışmaya başladım dedi. 58 yıldır meslek hayatında olan Selahattin İzmir, kemer üretmekten zevk aldığını mesleğe duyduğu merakla herhangi bir usta yardımı olmadan izleyerek ve izlediğinin daha iyisini yapmaya çalışarak ustalaştığını söyledi.

MESLEĞİNİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYOR

Mesleği aktaracak yeni bir kuşak bulmakta zorlanan Selahattin İzmir'e 18 yaşındaki Gamze Nur İraz yardım ederek hem çalışıyor hem de mesleğin inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. 5 yıldır bu işi öğrenmeye çalıştığını belirten Gamze Nur İraz mesleğe büyük bir merakla başladığını ifade ederek, Yaptığım işten memnunum, çünkü insanın kendi emeği ile bir şey yapması ve bunu başka insanlar sunması çok güzel bir duygu diye konuştu.

Kaynak: DHA