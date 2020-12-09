Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı
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Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı

09.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:33

Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı Aracında bilinci kapalı vaziyette bulunan Romanya vatandaşı mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı Karaman'da kullandığı araçta bilinci kapalı vaziyette bulunan Romanya vatandaşı mühendis, kaldırıldığı hastanede...

Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı

Aracında bilinci kapalı vaziyette bulunan Romanya vatandaşı mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı

KARAMAN - Karaman'da kullandığı araçta bilinci kapalı vaziyette bulunan Romanya vatandaşı mühendis, kaldırıldığı hastanede tekrar hayata döndürülerek yoğun bakıma alındı. Mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Olay, Gevher Hatun Mahallesinde bulunan GİM Toptancılar Sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Rumen Mühendis George Cristian Butnaru'nun kullandığı 34 CDC 019 plakalı aracın direksiyonunda kıpırdamadan baygın halde olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yabancı uyruklu mühendisi alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bilinci tamamen kapalı olan Butnaru, acil serviste doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülürken, yapılan Covid-19 testinin pozitif olduğu ve virüsün ciğerlerini tamamen sardığı belirlendi. Gerekli müdahalelerin tamamlanmasının ardında sağlık durumu ciddiyetini koruyan yabancı uyruklu kişi, yoğun bakım servisine yatırılırken, aracı çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Karaman'da bir iş için bulunduğu öğrenilen mühendisin, kullandığı aracında kiralık olduğu öğrenildi.

Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı
Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı
Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı
Hastanede hayata döndürülen Rumen mühendisin Covid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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