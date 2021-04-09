Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da 4 yıl önce yoğun iş temposu yüzünden panik atak hastası olan Yasin Pehlivan, tedavisi için sosyal medyada komik videolar çekmeye başladı.

Japonya'da 4 yıl önce yoğun iş temposu yüzünden panik atak hastası olan Yasin Pehlivan, tedavisi için sosyal medyada komik videolar çekmeye başladı. Videolar büyük ilgi görünce Pehlivan sosyal medya fenomeni oldu.

Yoğun iş yükü ve stres nedeniyle Japonya'da 4 yıl önce Yasin Pehlivan panik atak hastası oldu. Tedavi için gittiği Japon doktor ise ona sevdiği bir işle uğraşmasını tavsiye etti. Pehlivan, hastalığı yüzünden evden çıkamadığı için sosyal medyada gezinmeye başladı. Bu sırada insanların tek başlarına komik videolar çektiğini gören Pehlivan, hastalığına iyi geleceğini düşünerek bu işle uğraşmaya başladı. Sosyal medyaya yüklediği videolar beğenilince fenomen olan genç, videolarında etkileşim olduğundan beri panik atak geçirmediğini ifade etti.

"BU İŞE HASTALIĞIMIN TEDAVİSİ İÇİN BAŞLADIM"

4 yıl önce Japonya'da yaşadıklarını anlatan sosyal medya fenomeni Yasin Pehlivan, "Japonya'da yaşadığım dönemler yoğun iş temposu yüzünden panik atak hastalığına yakalandım. Dışarı çıkamıyordum ve topluma karışamıyordum. Tedavi için gittiğim doktor bana bir şeyler ile uğraşmam gerektiğini söyledi. Sosyal medyada insanların tek başına videolar yaptığını gördüm. Sesimi değiştirerek farklı karakterler üreterek komik videolar yapmaya başladım. İlk başta ünlü olma hayalim yoktu. Bu işe hastalığımın tedavisi için başladım. Hobi olsun diye bende bu işe başladım. Şimdi sosyal medya platformlarında aylık 50 milyon izlenmem var. 328 bin üzerinde takipçim var. Tamamen hastalığı atlatmak için yaptığım bir şey bütün hayatımı değiştirdi. Videolarımda etkileşim almaya başladığımdan beri dışarı çıkabilmeye de başladım" diye konuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu
Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu
Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu
Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu
Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu
Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu
Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Demet Özdemir Murat Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hastalığına tedavi ararken sosyal medya fenomeni oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 09:53:51. #1.14#
title