Hastalığına rağmen yamaç paraşütünden vazgeçmemişti, kansere yenildi

BURDUR'da yaklaşık 1,5 yıl önce mide kanserine yakalanan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi ve Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkanı Bahri Kılıçaslan (44) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hastalığına rağmen paraşütle uçmaktan vazgeçmeyen Kılıçaslan, "Uçmak beni motive ediyor, uçmaya devam edeceğim" demişti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi ve Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Bahri Kılıçaslan, midesinde zaman zaman meydana gelen ağrıları kontrol ettirmek için 2019 yılı ağustos ayında Antalya'daki özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerin ardından Bahri Kılıçaslan'a, mide kanseri teşhisi konuldu. Kanser teşhisinden sonra kemoterapi tedavisi başlayan Kılıçaslan, uçmaktan vazgeçmedi. Hem il temsilcisi hem de kulüp başkanı olarak yamaç paraşütü yapmaktan ve etkinliklere katılmaktan vazgeçmeyen Bahri Kılıçaslan, kanser tedavisi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi. Bahri Kılıçaslan'ın cenazesinin Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

'UÇMAK BENİ MOTİVE EDİYOR'

Kansere yakalandığı öğrendiği ilk dönemlerde Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Bahri Kılıçaslan, o dönem arkadaşlarıyla yamaç paraşütü yapmaya gittiğini anlatırken, yamaç paraşütüne olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı:

"11 yıldır yamaç paraşütü yapıyorum. Allah'ın takdiri mide kanseri diye bir hastalığa yakalandık. Doktorlar 'istirahat et, bağışıklık sistemi düştüğü için dışarı çıkmayacaksın' dedi. Ama biz bu sporu yıllardır yapıyoruz. Uçmak beni motive ediyor ve adrenalin salgılıyor. Onun için ister istemez uçma isteği oluştu. Arkadaşların yanına gittim. Ben de uçtum. Bana çok büyük faydası oldu. Moral ve motivasyon oldu benim için. Bu tamamıyla moral ve motivasyonla geçen bir hastalık. Kısacası hiçbir şeyi kafaya takmayın. Yamaç paraşütü yapıyorsanız uçun, başka sporları yapıyorsanız yapmaya devam edin. Kesinlikle sosyal etkinliklerinize devam edin. Allah'ın verdiği bu dertten kurtulduktan sonra Burdur'daki paraşütçü arkadaşlarımla uçmaya devam edeceğim. Bizim uçtuğumuzu gören arkadaşlarımız bize moral verdi. Onların bize söyledikleri bizi de motive etti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN