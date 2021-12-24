'Hastaların tamamına yakını Delta ve Delta Plus varyantına sahip'

BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının Türkiye'de henüz yaygın olmadığını belirterek, görev yaptığı hastanede Covid-19'a yakalanan hastaların neredeyse tamamının Delta, Delta Plus varyantına sahip olduğunu söyledi.

Avrupa'daki hızlı yayılımının ardından Türkiye'de de rastlanan Omicron varyantıyla ilgili, reel rakamların bilinmediğini ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bu varyantın henüz yaygın olmadığını söyledi. Görevli olduğu Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tamamına yakınının Delta ve Delta Plus varyantına sahip vakalar olduğunu dile getiren Şener, "Sahada Omicron varyantı yaygın taramada olan bir varyant değil. Kendi klinik deneyimimize göre bu hastanede varyant taraması yapılan hastaların neredeyse tamamı Delta, Delta Plus varyantı şeklinde çıkıyor. Omicron için sahada yaygın olup olmadığını elimizde veri olmadığı için de söylememiz zor. Ancak gözleme dayalı sonuç çıkarabiliriz. Çünkü Omicron varyantının girdiği ülkelerde vaka sayıları ciddi sıçrama yapıyor. Türkiye'deki vaka sayılarında sıçramadan öte tam tersi düşme eğilimi var. Günlük ölüm sayıları da düşme eğiliminde. Dolayısıyla, tahminde bulunarak söyleyebilirim ki Türkiye'deki Omicron varyantı henüz yaygın değil" dedi.