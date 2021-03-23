Hasta yakınını uyaran doktorlar dehşeti yaşadı! Saldırgan, "Sizi burada delik deşik ederim" diyerek tehdit etti

Bartın Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yatan babasının odasına izinsiz giren Turgay A., babasına su içirmeye çalıştı. Babası yoğun bakıma alınacağı için doktorlar tarafından uyarılan Turgay A. kendilerini uyaran doktorlara ve temizlik görevlisine saldırdı. Yaşadıklarını anlatan Dr. Aslı Bilge İpek, "Şahıslardan biri bize doğru bağırarak, 'Bana güvenlik yetkilerimi kullandırmayın' dedikten sonra elini beline atarak, 'Sizi burada delik deşik ederim' şeklinde tehditler söyledi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde böbrek rahatsızlığı nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'nin acil servisine yatırılan babasını görmeye gelen Turgay A. ve arkadaşı Oktay S., iddiaya göre gözlem odasına izinsiz girdi. Babasına su içirmek isteyen Turgay A. ve arkadaşı Oktay S., Uzm. Dr. Aslı Bilge İpek, Dr. Halit Muhittin ve temizlik görevlisi Berat Şaşkın'a saldırdı.

'BEYAZ KOD' UYARISI VERİLDİ

'Beyaz kod' uyarısı verilince Turgay A. ve Oktay S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Doktorlar ve temizlik görevlisi darp raporu alarak iki kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Turgay A. ve Oktay S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"BİR ŞEKİLDE HASTA YAKINLARI İÇERİYE GİREREK SU İÇİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

Yaşadıklarını anlatan Uzm. Dr. Aslı Bilge İpek, "Cumartesi akşamı hastanemize başvuran hastanın akut böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatışı gerekiyordu. Ancak yoğun bakımda yatak beklediğimiz sırada hastayı biz gözlem odasına aldık. Burada bir şekilde hasta yakınları içeriye girerek, su içirmeye çalışmışlar" dedi.

"'ALLAH'IN BİR SUYUNU MU ESİRGİYORSUNUZ' DEDİ"

Açıklamalarına devam eden İpek, "O anda gözlem odasında bulunan pratisyen arkadaşımız Halit Muhittin bunun yanlış olduğunu su içirmemeleri gerektiği hasta yakınlarına açıklamış, ardından hasta yakınları 'Allah'ın bir suyunu mu esirgiyorsunuz' diyerek, fevri hareketlerde bulunmaya başladılar" ifadelerine yer verdi.

"'SİZİ BURADA DELİK DEĞİŞİK EDERİM' ŞEKLİNDE TEHDİTLER SÖYLEDİ"

Daha sonra doktor arkadaşına saldırı olduğunu gören İpek araya girmeye çalıştığını söyledi ve "Bizlere tehditler, küfürler, hakaretlerde bulundular. Şahıslardan biri bize doğru bağırarak, 'Bana güvenlik yetkilerimi kullandırmayın' dedikten sonra elini beline atarak, 'Sizi burada delik deşik ederim' şeklinde tehditler söyledi. Daha sonra diğer personel arkadaşlarla şahsı tutmaya çalıştığımız anda bir arbede yaşandı. Sonra şiddete uğradık. Biz de hemen 'beyaz kod' uyarısı yaptık. Polisler geldi, şahısları alarak, karakola götürdüler. Doktor arkadaşımız boğazında kızarıklık oldu. Benim de el bileğimde ve kolumda morluklar oluştu. Temizlik görevlisi arkadaşımızın da ellerinde ve yüzünde sıyrıklar oluştu. Bizde şikayetçi olduk. Sonra hastayı bizde yoğun bakıma yatışını yaptık. Tedavisi devam ediyor?" şeklinde konuştu.

"ŞAHIS BENİM BOĞAZIMI SIKCAK DURUMA KADAR GELDİ"

Büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Dr. Halit Muhittin, "Daha önce ufak sinirlenmelerle karşılaşıyorduk. Bizler bunu idare etmeye çalışıyorduk ama bir anda şahıs benim boğazımı sıkacak durama kadar geldi. Hemen fiziki saldırıya geçti, bu bizi çok üzdü. Şahıslardan şikayetçi olduk" diye konuştu.