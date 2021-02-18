Haşlanmış olarak hastaneye geldi, 'Beni yaktılar' dedi
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Haşlanmış olarak hastaneye geldi, 'Beni yaktılar' dedi

18.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:48
Haşlanmış olarak hastaneye geldi, 'Beni yaktılar' dedi

IĞDIR'ın Kasımcan köyünde yaşayan Bülent Kılıç (45), vücudunun büyük bölümü kaynar suyla haşlanmış halde Erzurum Şehir Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedaviye alındı.

IĞDIR'ın Kasımcan köyünde yaşayan Bülent Kılıç (45), vücudunun büyük bölümü kaynar suyla haşlanmış halde Erzurum Şehir Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedaviye alındı. Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Kılıç, akrabaları C.K. ile Ö.Y.'nin iftira yüzünden kendisini yaktıklarını öne sürdü. C.K.'nin, eşine sözlü tacizde bulunduğu iddiası üzerine kaynar suyla yakıldığını ileri süren Kılıç, şikayetçi olduğunu söyledi. Kasımcan'da, 30 Ocak'ta olayla ilgili ifadeleri alınan C.K. ile Ö.Y.'nin, Kılıç'ı yakmadıklarını, tartışma sırasında kazara suyun üzerine döküldüğünü anlattıkları öğrenildi.

Olay, 30 Ocak'ta Iğdır'ın Kasımcan köyünde meydana geldi. İddiaya göre Y.K., Bülent Kılıç'ın kendisini telefonda sözlü olarak taciz ettiğini belirterek eşi C.K.'ye söyledi. Bülent Kılıç'ın evinin önüne giderek tartışan C.K., kayınpederi Ö.Y.'nin ikazıyla bölgeden ayrıldı. Taraflar bir süre sonra Ö.Y.'nin evinde buluştu. Evde çıkan tartışma sırasında Kılıç, sobanın üstündeki su dolu güğümün devrilmesi sonucu yandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, oradan da Erzurum Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi. 

Yanık ünitesinde tedavisi devam edilen Bülent Kılıç, telefonla taciz iddiasının gerçek dışı olduğunu, iftiraya kurban gittiğini savunarak C.K. ve kayınpederi Ö.Y.'nin kendisini sobanın üstündeki güğümle yaktıklarını ileri sürdü. Kılıç, "Hakkımdaki iddiaları duyunca çok üzüldüm. Güya ben C.K.'nin eşine telefondan taciz etmişim. Varsa çıkarın, dedim. Köyde herkese sorsunlar, ben kimin namusuna yan gözle bakmışım? Çıkan tartışmada sobanın üzerindeki güğümün suyuyla beni yaktılar" dedi. 

C.K. ve kayınpederi Ö.Y.'den şikayetçi olduğunu söyleyen Bülent Kılıç, yaralarının çok ağır olduğunu belirtti. Boğazından karnına kadar yandığını anlatan Kılıç, "Ölsem bundan daha iyiydi" diye konuştu. 

Bülent Kılıç'ın iddiasıyla güvenlik güçlerine ifade veren C.K. ile Ö.Y.'nin de haklarındaki iddiayı kabul etmediği öğrenildi. Kılıç'ın eşini telefonda rahatsız ettiğini iddia eden C.K.'nin, kayınpederi Ö.Y.'nin evindeki tartışmada sobanın üzerindeki güğümün kazayla döküldüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Ö.Y.'nin de ifadesinde evin içinde yaşanan arbede sırasında güğümdeki suyun devrilerek Bülent Kılıç'ı yaktığını söylediği belirtildi. C.K. ile Ö.Y., serbest bırakıldı. 

Haşlanmış olarak hastaneye geldi, 'Beni yaktılar' dedi
Haşlanmış olarak hastaneye geldi, 'Beni yaktılar' dedi
Haşlanmış olarak hastaneye geldi, 'Beni yaktılar' dedi
Haşlanmış olarak hastaneye geldi, 'Beni yaktılar' dedi
Haşlanmış olarak hastaneye geldi, 'Beni yaktılar' dedi
Haşlanmış olarak hastaneye geldi, 'Beni yaktılar' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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