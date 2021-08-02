Hasankeyf'teki 612 yıllık tarihi Er-Rızk Camisi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı
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Hasankeyf'teki 612 yıllık tarihi Er-Rızk Camisi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Barajı ve HES projesi nedeniyle yeni yerine taşınan, Eyyubiler döneminden kalan 612 yıllık Er-Rızk Camisi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Barajı ve HES projesi nedeniyle yeni yerine taşınan, Eyyubiler döneminden kalan 612 yıllık Er-Rızk Camisi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.

Üzerindeki kitabeye göre 1409 yılında Hasankeyf Eyyubi Meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından inşa ettirilen Er-Rızk Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları hızla sürüyor.

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen, AA muhabirine, tarihi camide restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Er-Rızk Camisi'nin eski yerleşim yerinden yeni yerine taşınan tarihi eserler arasında yer aldığına işaret eden Kusen, 612 yıllık caminin eski ile yeniyi buluşturduğunu aktardı.

Kusen, camiye restorasyon kapsamında yeni eklentiler yapıldığına işaret ederek, "Çalışmalar son safhaya geldi. Yeni eklentiler yapıldı. Minare monte edildi. Şu anda peyzaj çalışmaları devam ediyor." dedi.

Kısa süre içerisinde restorasyonun tamamlanacağını dile getiren Kusen, camide eskiden olduğu gibi cuma namazlarının kılınacağını belirtti.

Kusen, Er-Rızk Camisi'nin minaresinin de bir şaheser olduğunu aktararak, "Üzerindeki hat sanatı ve kitabeler kağıda yazılmayacak kadar taşa hükmedilmiş. En önemli özelliği de çift yollu olması. Yani iki insan iki ayrı yoldan minarenin en tepesinde, birbirleriyle temas etmeden çıkıp, buluşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hasankeyf'teki 612 yıllık tarihi Er-Rızk Camisi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı
Hasankeyf'teki 612 yıllık tarihi Er-Rızk Camisi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı
Hasankeyf'teki 612 yıllık tarihi Er-Rızk Camisi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı
Hasankeyf'teki 612 yıllık tarihi Er-Rızk Camisi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı
Hasankeyf'teki 612 yıllık tarihi Er-Rızk Camisi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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