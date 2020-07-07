Hasankeyf nerede? Hasankeyf tarihi nedir? Hasankeyf son hali
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Hasankeyf nerede? Hasankeyf tarihi nedir? Hasankeyf son hali

Batman ilinde yer alan tarihi yeleşim yeri Hasankeyf, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında sular altında kalmış, bölgedeki eserler ise başka bir yere taşınmıştı. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Hasankeyf tarihi haberimizde.

Hasankeyf nerede? Hasankeyf tarihi nedir? Hasankeyf son hali
07.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:39

Hasankeyf'in kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte geçmişinin antik döneme kadar uzandığı tahmin ediliyor. İlçeye yıllar içerisinde birçok farklı medeniyet hakim olmuştur ve 1515 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. İşte, Hasankeyf'İn son hali...

HASANKEYF NEREDE?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerdinden Batman'a bağlı olup, iki yakasını Dicle'nin ayırdığı tarihi bir ilçedir. İlçenin tarihi, 12.000 yıl öncesine kadar uzanıyor. 1981'de doğal koruma alanı ilan edilmiştir.

HASANKEYF TARİHİ

Tarihi ile Hasankeyf'in ne tam olarak ne zaman kurulduğuna dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak bölgenin tarihi antik döneme kadar uzanıyor.

Hasankeyf höyüğünde yapılan çalışmalarda 3.500 yıldan 12.000 yıl öncesine kadar arkeolojik buluntulara rastlandı. Yerleşim, Yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde ve Dicle nehrinin kenarında kurulmuş olması nedeniyle stratejik öneme sahipti. MS 2. ve 3. yüzyıllarda sınır yerleşimi olarak Bizanslılarla Sasaniler arasında el değiştirmiştir.

Hasankeyf nerede? Hasankeyf tarihi nedir? Hasankeyf son hali

Diyarbakır ve çevresini ele geçiren Roma İmparatoru II. Constantius, bölgeyi Sasanilerden korumak amacıyla iki sınır kalesi inşa ettirmiştir. MS. 363 yılında inşa edilen kale uzun süre Roma ve Bizans egemenliğinde kaldı. Hıristiyanlığın bölgede 4. yüzyıldan itibaren yayılmaya başlamasından sonra yerleşim Süryani piskoposluğunun merkezi durumuna geldi. Kadıköy Konsili tarafından MS 451 yılında Hasankeyf'teki piskoposluğa Kardinal unvanı verilmiştir. Hasankeyf 640 yılında, Halife Ömer döneminde İslâm ordusu tarafından ele geçirildi. Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler ve Mervaniler egemenliğinde kalan yerleşim 1102 yılında Artuklular tarafından ele geçirilmiştir. Artuklu beyliği'nin 1102-1232 yılları arasında başkentliğini yapan Hasankeyf, en parlak dönemini bu tarihlerde yaşamıştır. Artuklular döneminde imar edilerek şehir haline geldi. 1232 yılında Eyyubiler tarafından ele geçirilen yerleşim, 1260 yılında Moğollarca ele geçirildi ve tahrip edildi. Hasankeyf'in Eyyubi hakimi Hülagü'ye bağlılığını bildirerek şehirdeki egemenliğini devam ettirebildi. Hasankeyf, 14. yüzyılda önemli bir şehir olma özelliğini korumakla birlikte eski parlak günlerine kavuşamadı.

1462 yılında Uzun Hasan tarafından ele geçirilen şehir Akkoyunlu topraklarına katıldı. Akkoyunlular'ın zayıflamasıyla 1482 yılında Hasankeyf'te Eyyubi emirlerinin yönetimi yeniden başlamıştır. Bir süre sonra Safeviler'in denetimine geçen yerleşim, 1515 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1524 yılına kadar Osmanlı yönetimine bağlı Eyyubi yöneticiler tarafından idare edilen Hasankeyf, bu tarihten itibaren Osmanlı idarecileri tarafından yönetilmeye başlamıştır. 17. yüzyıldan itibaren ana ticaret yollarının değişmesi ve Osmanlı-İran savaşları sonucunda ticarette görülen duraklama neticesinde şehir önemini yitirdi. 1867 yılından sonra Mardin Midyat'a bağlı olan yerleşim, 1926 yılında Gerçüş ilçesine bağlanmıştır. 1990 yılında Batman'ın il olmasıyla ilçe bu şehre dahil edildi. Ilısu Barajının yapılması kararlaştırılınca tarihi yerleşimin sular altında kalacak olması nedeniyle 3 km uzaklıkta yeni yerleşim kuruldu. Bu esnada tarihi yerleşimdeki büyük ölçekli yapılar ile türbe ve zaviye gibi tarihi yapılarda Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'a taşındı. 2020 yılı Şubat ayından itibaren su altında kalmaya başlamıştır.

HASANKEYF SON HALİ

Bölgeye Ilısu Barajı'nın yapılması kararlaştırıldı ve bu nedenle tarihi yerleşimin sular altında kalacak olması sebebiyle de 3 km uzaklıkta yeni yerleşim yeri kuruldu. Böylelikle tarihi yerleşimdeki büyük ölçekli yapılar ile türbe ve zaviye gibi tarihi yapılarda Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'a taşındı. 2020 yılı Şubat ayından itibaren su altında kalmaya başlamıştır.

Hasankeyf nerede? Hasankeyf tarihi nedir? Hasankeyf son hali
Hasankeyf son hali
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