MHP'li Belediye Başkanı, Oğlunun Arkadaşlarıyla Çatışmaya Girdi: 3 Yaralı

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve yanındaki belediye çalışanı Burak Başaran ile hastane kafetaryasındayken oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve beraberindekiler arasında silahlı kavganın yaşandığı ortaya çıktı. İki grup arasında çıkan çatışmada Başkan Koca ve Karakaya'nın dizlerinden, Başaran'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

HASTANENİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Olay, saat 21.45 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Bir yakınını hastaneye getiren Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, hastanenin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı.

KOCA VE YANINDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Koca ve yanındaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Koca ve yanındakilerin hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye özel harekat, TEM ve asayiş ekipleri sevk edildi. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, isimleri henüz açıklanmayan 10 kişiyi gözaltına aldı.

DİZLERİNDEN VURULDU

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve yanındaki belediye çalışanı Burak Başaran ile hastane kafetaryasındayken oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve beraberindekiler arasında silahlı kavganın yaşandığı ortaya çıktı. İki grup arasında çıkan çatışmada Başkan Koca ve Karakaya'nın dizlerinden, Başaran'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Başkan Koca ve Karakaya'nın durumlarının iyi olduğunu belirten kaldırıldıkları hastanenin müdürü Ali Daşçı, Başaran'ın durumunun ise ağır olduğunu söyledi. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Başaran'ın tedavisine burada devam edildiği bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

"KOCA VE KARAKAYA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Özel hastanenin başhekimi Recep Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda bacaklarından yaralanan Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve Murat Karakaya'nın, hastanelerinde ameliyat edildiğini söyledi.

Koca ve Karakaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Aydın, "Başkanımız ile Murat Karakaya ameliyatlarını oldu. Genel durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Akciğerinden vurulan diğer arkadaşımızı Osmaniye Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Bölümüne sevk ettik." diye konuştu.