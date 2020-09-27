Hasan Onat kimdir? Hasan Onat kaç yaşında vefat etti? Hasan Onat hastalığı ne? Aslen nereli?

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof Dr. Hasan Onat, bir süredir tedavi gördüğü hastanede Covid-19'dan vefat etti. Peki Hasan Onat kimdir? Kaç yaşında vefat etti? Hasan Onat kariyeri hakkında bilgiler...