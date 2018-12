Hasan Karabağ; "A'dan Z'ye Her Proje Nefes Aldırmalı "

Türkiye'nin ilk Belediye Deprem Etüt Merkezi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ile işbirliğinde ilk acil kurtarma telsiz ekibi gibi örnek projeleri hayata geçiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ; Belediyeciliğin insan hayatının temel ihtiyaçlarından gelecek kaygısına kadar geniş bir alanda hizmet etmeyi gerektirdiğini söyledi. Başkan Karabağ; "Park bahçelerden, temizliğe; imardan sağlığa her projenin beklentiyi karşılamak kadar, geleceği öngörecek, hatta korkuları ortadan kaldıracak bilimsel çözümler, önlemler üretmek de gerekli. Aslında her proje, her iş, insanlarımıza nefes aldıran nitelikte olmalı. Biz bunu Bayraklı'da yaptık, yapıyoruz. Zamanı iyi okumanız, ülkenin, şehrin ve halkın gündemini dikkate almanız yeterli. " diye konuştu.

BU İŞİN SINIRI YOK...

"Yerelde hizmet üretmenin, bir belediye olarak halkın tüm sıkıntılarına dokunan işler yapmanın sınırı yok. Yeter ki, doğru tespitler yapın ve çalışmaya niyetiniz olsun." diyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ; açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Halkın çöpünü zamanında ve çağdaş bir teknoloji ile toplarsınız, nefes aldırırsınız. Çocuklarına oyun alanları yaratırsınız, fidan diker, kentin yeşil alanlarını artırırsınız, nefes aldırırsınız. Sosyal güvencesi olmayan insanlara, ücretsiz sağlık muayenesi sağlarsınız, öğrencinize yurt yaparsınız nefes aldırırsınız. Kentsel dönüşüm, imar revizyonu yaparsınız, afetlere karşı önlem alırsınız; hem insanların hem şehrin nefes almasını sağlarsınız. Hepsi bir bütün. Bayraklı'da 10 yıldır yapmaya çalıştığımız bu. 'Olmaz'larla, 'bakarız'larla, 'düşünürüz'lerle; 'ben yapmam, o yapsın'larla olmuyor bu işler. Böyle bir arpa boyu yol alamazsınız. Tabi ki yasal zeminde ama koşulları zorlayan bir niyetle çalışmak lazım. İlçemizin tarihini herkes bilir. İzmir'in en köklü gecekondularını barındırır. Burada, yokluğun, imkansızlık psikolojisinin ağır bastığı bir kesim yaşar. Biz önce halkımıza dokunarak 10 yıldır, imkansızın olamayacağını, toplumcu belediyecilikte sınırları zorlayan halkçı bir bakış açısı olduğunu gösterdik."

IŞIKARA'YI ÇOK HEYECANLANDIRMIŞTI...

İzmir'in kentsel dönüşüm meselesini hızla çözmesi gerektiğine vurgu yapan bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ; "Zaman geçip gidiyor. Halkımızı, çocuklarının ve torunlarının da bu kentte yaşayacağını hatırlatarak ikna etmeli ve kent dokusunu yenilemeliyiz. Bakın; 'deprem' dendiğinde en çok korku yaşayan illerden biriyiz. Köklü çözüm bu. Ama bugün olsa, 'B Planımız' var mı? Yok! İşte biz bunu daha göreve geldiğimiz 2009 yılında öngördük. Açtığımız Deprem Etüt Merkezi, kendisini deprem meselesine adamış rahmetli Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara başta olmak üzere ülke genelinde bir heyecan uyandırdı. Onunla birlikte camilerden okullara muazzam bir eğitim seferberliği gerçekleştirdik. Ülke genelinde pek çok belediyeye bu konuda brifing verdik, örnek olduk. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC ) ile iş birliği yaparak; afet halinde devreye girmek üzere "Acil Kurtarma Telsiz Ekibi'ne Bayraklı'da yer verdik. Tüm lojistiğini sağladık. 75. yıl Mahalle'mizde tahsis edilen mekanda hizmet veriyorlar. Afet anında; telefon iletişiminin kesilmesi durumunda radyo frekansları ile dünya ile bağlantı kurabilecek alt yapıya sahibiz. Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ilçemizin 7 noktasına yerleştirdiğimiz deprem konteynerlarında temel gıda maddeleri, temizlik malzemeleri ve ilk yardım malzemeleri bulunuyor ve sürekli yenileniyor. Tüm bu çalışmaları, asıl sorumluluk sahibi olan devletten ya da bir üst makamdan beklemeye kalkabilirdik. Ama yapmadık. Taşın altına elimizi koyduk. Olmalı dedik, yaptık. Örnek de olduk. " diye konuştu.