Hasan Hüseyin Korkmazgil kimdir? Hasan Hüseyin Korkmazgil hayatı ve biyografisi

Cumhuriyet döneminin önemli edebiyatçılarından biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil, öğretmenlik görevi sırasında Nazım Hikmet'in şiirlerini okuduğu gerekçesiyle öğretmenlikten atıldı. Memleketine dönerek; arzuhalcilik, tabela ve portre ressamlığı, inşaat işçiliği, okuma yazma bilmeyenlere mektup yazarak, yaparak geçimini sağladı. Peki, Hasan Hüseyin Korkmazgil kimdir? Hasan Hüseyin Korkmazgil hayatı ve biyografisi

Toplumcu-gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil, siyasi eylemlere katıldığı gerekçesiyle Türkiye Komünist Partisi (TKP) davasından 3 yıla mahkum edildi. Cezasını çektikten sonra, üniversite mezunu olmasına rağmen askerlik görevini er olarak ve 27 ay süreyle yaptı. İşte Hasan Hüseyin Korkmazgil hayatı ve biyografisi

HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL KİMDİR?

Hasan Hüseyin Korkmazgil 1927 yılında Sivas'n Gürün ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Gülşan Hanım, babası Şükrü Bey'dir. İlkokul eğitimini, babasının hademelik yaptığı Gürün'deki Kurultay İlkokulu'nda aldı. Ortaokulu ise Niğde'de yatılı okudu.

Öğretmenliğe Göksun'da başladı. Siyasi eylemleri gerekçesiyle öğretmenlikten atıldı, tutuklandı, hüküm giydi. 1955-1960 yılları arasında Gürün ve Sivas'ta arzuhalcilik, tabela ve portre ressamlığı, inşaat işçiliği yaptı.

1960'ta İstanbul'a, sonra Ankara'ya yerleşti. Akis dergisinde çalıştı. Bir süre de Forum dergisinin sanat sayfalarını yönetti (1968-1970). Kızılırmak adlı kitabı nedeniyle hakkında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla dava açıldı, 3 yıla mahkûm edildi ve aklandı.

Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan Hasan Hüseyin'in ilk şiiri 1959'da Dost dergisinde çıktı. Bu yıllarda mizahi hikâyeleri de yayınlandı. Kavel (1963) adlı kitabı ile 1964 Yeditepe Şiir Armağanı'nı, Kızılkuğu (1971) ile TRT'nin 1970 Sanat Başarı Ödülü'nü, Filizkıran Fırtınası (1981) ile 1981 Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü'nü ve Nevzat Üstün Şiir Ödülü'nü aldı.

Şair 1983'te beyin kanaması geçirdikten sonra bir yıl bitkisel hayatta yaşadı. 26 Şubat 1984'te evinde yaşama gözlerini yumdu. Maltepe Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eşi Azime Korkmazgil'den "Bir Oğlum Olacak Adı Temmuz" şiirinde adı geçen Temmuz Korkmazgil (1965) isimli bir oğlu vardır.

Eserleri

Şiir

Kavel (1963)

Temmuz Bildirisi (1965)

Kızılırmak (1966)

Kızılkuğu (1971)

Ağlasun Ayşafağı (1972)

Oğlak (1972)

Acıyı Bal Eyledik (1973)

Kelepçemin Karasında Bir Ak Güvercin (1974)

Koçero Vatan Şiiri (1976)

Haziran'da Ölmek Zor (1977)

Filizkıran Fırtınası (1981)

Acılara Tutunmak (1981)

Işıklarla Oynamayın (1982)

Tohumlar Tuz İçinde (1988)

Kandan Kına Yakılmaz (1989)

Mizahi Hikâye

Mizah dergilerinde yayımlanmış mizah hikâyelerinden bir kısmını Hüseyin Korkmazgil adıyla yahut sadece Korkmazgil soyadını kullanarak, üç kitapta derledi:

Öhhöööö! (1964)

Made in Türkey (1970)

Bıyıklar Konuşuyor (1971)

Gezi

Bağdat Basra Yollarında (1974)

Çocuk Kitapları

Eşeğin Gözyaşları

Aşıcı Baba

Ormanın Öcü

Ressamın Bıldırcınları

Becerikli Çocuğun Düşleri

Kaynak: Antoloji.com - Hasan Hüseyin Korkmazgil