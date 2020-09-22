Hasan Dağı nerede? Hasan Dağı özellikleri nedir? Volkanik Hasan dağı tarihi nedir? Hasan Dağı konumu nedir?
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Hasan Dağı nerede? Hasan Dağı özellikleri nedir? Volkanik Hasan dağı tarihi nedir? Hasan Dağı konumu nedir?

Hasandağı, deniz seviyesinden 3268 m yüksek olan tepesiyle bir volkanik dağı nerededir? Volkanik Hasan Dağı özellikleri nelerdir? Hasan Dağı konumu nedir? Hasan Dağı adını nereden aldı?

Hasan Dağı nerede? Hasan Dağı özellikleri nedir? Volkanik Hasan dağı tarihi nedir? Hasan Dağı konumu nedir?
22.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:02

Volkanik dağların arasında yer alan ve Aksaray- Niğde il sınırları arasında yer alan Hasandağı konumu nedir? Hasandağı genel özellikleri nelerdir? Hasandağı nerede? Volkanik Hasandağı tarihi nedir?

HASAN DAĞINEREDE?

Bu dağ Aksaray ve Niğde il sınırları içerisinde yer almaktadır. 1750 metresine kadar meşe ormanlarıyla kaplıdır. Dağın eteklerinde ve çevresinde çeşitli Türk boyları ve özellikle de Yörükler yaşarlar. Ankara'dan Aksaray'a 3 saatte gidilebilir. Aksaray'ı geçtikten sonra Hasan Dağı'na iki yoldan ulaşabilirsiniz. Hasan Dağı'na Batı yönünden yaklaşmak için Yukarı Dikmen Köyü'nü, Kuzey yönünden yaklaşmak için ise Helvadere'yi tercih edebilirsiniz.

Hasan Dağı nerede? Hasan Dağı özellikleri nedir? Volkanik Hasan dağı tarihi nedir? Hasan Dağı konumu nedir?

HASAN DAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

-Büyük Hasan Dağı dağcılık ve doğa sporları açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Gerek yerli ve gerekse yabancı doğa sporcuları yılın her mevsimi tırmanışlar gerçekleştirmektedir. Daha ziyade kış mevsiminde kış tırmanışlarına sahne olan Büyük Hasan Dağı'na yaz mevsiminde su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle daha seyrek tırmanış yapılmaktadır. Günümüzde herhangi bir planlı koruma uygulamasının olmadığı Hasan Dağı'nda koruma-kullanma dengelerinin oluşturulup doğal potansiyelinin geliştirileceği projelere gereksinim vardır.

-Hasan Dağı eteklerinde alt ve üst kısım hâlinde meşe, orta kısım ise bir kuşak dağ kavağı ağaçları görülür.

-Hasan dağının (Leskeri tepe - Tarık tepe mıntakası) güney ve güneybatısında homojen kül ve lapilli çökeltileri bulunmaktadır. Mukavemetsiz (yekdiğerine iyi kaynamamış) beyaz vitrik kül matriksinin içinde muntazam bir şekilde dağılmış ufak ve orta boy beyaz ponza taşı çakılları yer. almıştır. Daha seyrek olarak siyah obsidien parçaları ile bir miktar lâv çakılı da vardır. Altunhisar'ın batısında birçok aflörman görülmüştür.

-1750 metresine kadar meşe ormanlarıyla kaplıdır. Dağın eteklerinde ve çevresinde çeşitli Türk boyları ve özellikle de Yörükler yaşarlar. Özellikle ana volkan konisini oluşturan Büyük Hasan Dağı (3268 m); kuzeybatısındaki Aksaray Ovası batısındaki Obruk Platosu ve güneyindeki Bor Ovası düzlüklerinden aniden yükselerek kasvetli bir doğal Abide görüntüsü sunmaktadır.

-Oldukça taze ve karakteristik volkan şekilleriyle ülkemizin en genç volkan dağları arasında bulunan Hasan Dağı volkanik ünitesi tarihi çağlardan bu yana daldığı uykusuna devam etmektedir.

Hasan Dağı nerede? Hasan Dağı özellikleri nedir? Volkanik Hasan dağı tarihi nedir? Hasan Dağı konumu nedir?

VOLKANİK HASAN DAĞI TARİHİ NEDİR?

Antik yerleşim olan Çatalhöyük'teki insanlar Hasan Dağı'nın etrafından obsidyen toplarlardı ve muhtemelen diğer yerleşim yerlerindeki insanlarla lüks eşyalar için takas yaparlardı. Obsidyen aynalar ve pullar da bulunmuştur. Bazen sanat tarihçileri tarafından ilk manzara olarak tanımlanan ve kimi insanlaragöre tasviri yerleşim yerindeki evlerin üzerinden yükselen Hasan Dağı'nın Çatalhöyük halkı için önemi bir duvar resmi olarak da görülebilir.

Arap-Bizans savaşları sırasında Bizans'ın başkenti İstanbul'u akınlara karşı uyarmak için Bizans İşaret Sisteminde güneyden kullanılan ikinci dağdır.

Kaynak: Haberler.com

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