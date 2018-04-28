Hasan Celal Güzel'in İsmi Gençlik Merkezinde Yaşatılacak

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesince yaptırılan ve eski bakanlardan merhum Hasan Celal Güzel'in adı verilen gençlik merkezi hizmete sunuldu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, siyasete atıldıktan sonra Hasan Celal Güzel ile birçok vesileyle görüşme imkanı bulduğunu belirterek Güzel'in çok değerli bir insan olduğunu söyledi.

Hasan Celal Güzel'in Türk ekonomisinin kalkınmasına büyük katkılar sunduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

"1970'li yılların sonunda Türkiye fiilen ve resmen iflas etmişti. 24 Ocak kararları aslında Türkiye ekonomisinin yeniden ayağa kalktığı, ona zemin hazırlayan kararlar. Bu kararlara zemin hazırlayan ekibin içinde merhum Hasan Celal Güzel var. 1983 ve sonrası Türkiye büyük bir yükseliş dönemine girdi. Reformlar yapıldı. Türkiye sınıf atladı. Çünkü o dönem Merhum Turgut Özal ve ekibinin başı Hasan Celal Güzel'i görüyorsunuz. Bu değerli şahsiyetlerin yapmış olduğu reformlar sayesinde Türkiye düşük gelirli ülke grubundan çıkarak orta gelir grubuna geçmiştir. Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Gerçekten bu ülke, bu değerli insanlara çok şey borçlu. Birçok özellik sayıldı. En güzel tarafı iyi bir insan olması. Çok değerli bir insan."

"İtibarıyla ve şerefiyle rahmetli olmuştur"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Hasan Celal Güzel'i minnetle anarak isminin yaşatılmasına vesile olan Şahinbey Belediyesine teşekkür etti.

Her canlının ölümü tadacağını dile getiren Şahin, şunları aktardı:

"Bir insanın arkasında bırakacağı en güzel şey şeref ve itibardır. Hasan Celal Güzel itibarıyla ve şerefiyle rahmetli olmuştur. Mekanı cennet olsun. Özellikle siyaset adamı çok yetişir ama devlet adamı olmak ayrı bir özelliktir. Hasan Celal Güzel akademik olarak, tek başına külliyat hazırlamış. Aynı zamanda bu topraklardan yetişmiş, bürokraside en genç müsteşar olmuştur. Hangi şapkasına, hangi güzelliğine bakalım."

"Eğitime çok büyük katkılar sağladı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Hasan Celal Güzel'in sayılamayacak kadar fedakar yaptığına dikkati çekerek onu anlatmaya kelimeler ve kitapların kifayetsiz kaldığını belirtti.

Güzel'in siyasi hayatı boyunca çok başarılı işlere imza attığını vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların sustuğu özellikle 28 Şubat döneminde, zalimlerin karşısına dikilen kahramanlarımızın başında geliyordu. Allah razı olsun. Bu güzel insan eğitime çok büyük katkılar sağladı. Onun isminin yaşatılması önemli. Biz bu yapmış olduğumuz gençlik tesisimize kendisinin yaşantısıyla da uygun olduğu için adını koyduk. Allah mübarek eylesin. İsmiyle yaşasın. Burada okuyan gençler inşallah onu örnek alacak. İsmini unutmayacağız, unutturmayacağız. Ailesine tekrar baş sağlığı diliyorum. Büyükşehir Belediyemiz de bu akşam kendisi için mevlit düzenleyecek."

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.