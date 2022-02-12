Hasan Can Kaya, "Arkada öpüşüyordunuz" diyerek Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti - Haberler
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Hasan Can Kaya, "Arkada öpüşüyordunuz" diyerek Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Hasan Can Kaya, Konuşanlar programına konuk olan Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti. Cindoruk'un yalnız olduğunu söylemesiyle araya giren Kaya, "Arkada menajerinle öpüşüyordunuz" diyerek ikilinin ilişki yaşadığını söyledi.

Genç komedyen Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının konuğu Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk oldu. Kahkahanın eksik olmadığı programda Cindoruk'un ilişkisi de ortaya çıktı.

"KENDİMLE ÇIKMAM"

Cindoruk, Hasan can Kaya'nın "Bir başkası olsan kendinle çıkar mıydın?" sorusuna "Hayır çıkmazdım. İnsanoğlu bu konularda biraz nankör. Bekar olduğu zaman önce bekarlık sultanlık deyip gezer. Ama bir süre sonra canı sıkılır ve birini ister hayatında. Hayatında biri olduğu zamanda belli bir süre sonra bekarlığı özler ya böyle bir şey... Ben şu an o dönemdeyim" cevabını verdi.

Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti

"ARKADA ÖPÜŞÜYORDUNUZ"

Aldığı cevabı beğenmeyen Kaya, Cindoruk'un menajerine dönerek "Siz sevgili değil misiniz?" diye sordu. Caner Cindoruk "Hayır yeni menajerim o" cevabını verince Hasan Can Kaya bombayı patlattı. Kaya'nın "E arkada öpüşüyordunuz" demesinin ardından salonda kahkaha tufanı koparken Cindoruk da "Ayıp sana ya" diyerek karşılık verdi.

Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti

Hasan Can Kaya, 'Arkada öpüşüyordunuz' diyerek Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Caner Cindoruk, Hasan Can Kaya, Sadakatsiz, Exxen, Magazin, Haberler

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