Hasan Can Kaya'nın hastalığı ne? Gazeteci Arif Hür açıkladı

Programında bir seyircinin ailesine ettiği küfürle gündem olan komedyen Hasan Can Kaya hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, ünlü komedyenin Koprolali hastalığı ile mücadele ettiğini iddia etti. Peki Koprolali hastalığı nedir? Tedavi edilebilir mi?

İşte gazeteci Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Son yıllarda ismini sıkça duyduğumuz komedyen Hasan Can Kaya, programına katılan bir hanımefendinin ailesine küfür ederek pişkinlikte sınır tanımadığını gözler önüne serdi. 'Naz' adındaki hanımefendi, babasına edilen küfüre kahkaha ile karşılık verince milyonlarca insan dumura uğradı.

RTÜK, Hasan Can Kaya'nın programdaki olumsuz davranışlarını ısrarla sürdürmesi sonucu, Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyaloglar'dan inceleme başlatıldığını duyurdu. Bu hamle sonrası RTÜK'ü neredeyse ilk kez takdir ettiğimi söyleyebilirim.

KOPROLALİ HASTALIĞINA MI YAKALANDI?

Durun! Esas bomba şimdi geliyor...

Üzülerek söylüyorum ki; Sunuculuğunu üstlendiği Konuşanlar adlı programda konuklarına ve ortaya fütursuzsa küfürler eden Hasan Can Kaya'nın Koprolali hastalığı ile mücadele ettiği çok aşikar.

Tourette sendromunun bir özelliği olan Koprolali, istemsiz şekilde küfür etme ve saldırgan sözler söyleme rahatsızlığıdır. Dilerim Hasan Can Kaya ve onun bazı hayranları en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulur.

"KÜFÜR ETMEDEN KOMEDİ YAPABİLMEK HERKESİN HARCI DEĞİL"

Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana sahnede bu tarz davranışlar sergileyen Hasan Can Kaya ve onun gibi sözde komedyenleri gördükçe; Nejat Uygur, Erol Günaydın, Kemal Sunal, Levent Kırca, Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Münir Özkul gibi üstadların kıymeti çok daha iyi anlaşılıyor.

Tabii küfür etmeden komedi yapabilmek herkesin harcı değil. Bunu da göz ardı etmemek gerek...

Hasan Can Kaya'nın belaltı esprilerini makul bulan kıymetli dostlarıma ise, Mevlana Hazretlerinin "Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın.." sözüyle yanıt veriyorum.

"NİHAT GENÇ'E KATILMAMAK ELDE DEĞİL"

Bir de meslektaşım Nihat Genç'in, Hasan Can Kaya ve onun konuklarına ilişkin yaptığı, "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!" yorumuna da katılmamak elde değil.

Komedi dünyasının bir süredir içerisinde bulunduğu bayağılık ve sığlıktan tez zamanda kurtulmasını dilemekten başka çaremiz yok..."

KOPROLALİ HASTALIĞI NEDİR?

İlginç bir hastalık olan Koprolali, bir kişinin istemsiz bir şekilde müstehcen, küfürlü veya saldırgan sözler söylemesidir. Bu sözler özellikle ırkçı hakaretleri ve cinsel küfürleri içermektedir. Koprolali, birilerine sövmekten veya onları aşağılamaktan farklı bir şeydir. Çünkü Koprolalide istemsiz bir davranış vardır ve bunu yaşayan kişilere bu konuşma tarzı oldukça rahatsız edici gelmektedir.

KOPROLALİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Ses tellerinin yakınına botulinum toksinin enjekte edilmesi, sözel tikleri olan birçok kişiye yardımcı olmaktadır. Ancak, bu yöntem en son başvurulacak risktir. Çünkü bu tedavinin riskleri mevcuttur. Terapiler ve dopaminbloklayıcı ilaçlar da Tourette Sendromu yaşayan kişilere yardımcı olmaktadır. Tourette Sendromu özellikle ergenlerde ve genç yetişkinlerde çok yaygın olarak görülmektedir.

Tikler, toplumun %10'unda görülebilmekle birlikte sözel tikler çok daha az yaygınlık gösterir. Kopralali ise çok çok daha az görülen bir vaka olmasına karşın medyada ilgi uyandırdığı için insanlarca bilinebilmektedir.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 İstanbul Güngören doğumludur. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

Hasan Can Kaya "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi. Hasan Can Kaya, Exxen'de 'Konuşanlar' adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

HASAN CAN KAYA'NIN SEVGİLİSİ VAR MI?

Hasan Can Kaya'nın bir süredir sevgilisi bulunmuyor. Kaya, uzun süredir aşk yaşadığı Sultan San'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Ünlü komedyen ayrılık sonrası, "Karşılıklı aldığımız bir karar. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" dedi.