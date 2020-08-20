Hasan Bülent Kahraman kimdir? Hasan Bülent Kahraman hayatı ve biyografisi!
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Hasan Bülent Kahraman kimdir? Hasan Bülent Kahraman hayatı ve biyografisi!

Yazar, sanat eleştirmeni ve akademisyen kimliğiyle tanınan Hasan Bülent Kahraman hakkında Hasan Bülent Kahraman, Hasan Bülent Kahraman, kaç yaşında ve Hasan Bülent Kahraman nereli gibi konular araştırılıyor Peki, Hasan Bülent Kahraman kimdir?

Hasan Bülent Kahraman kimdir? Hasan Bülent Kahraman hayatı ve biyografisi!
20.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:55

AkademisyenHasan Bülent Kahraman, eğitim dünyasında olduğu kadar sanat ve edebiyat dünyasında da tanınıyor ve hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Hasan Bülent Kahraman hakkında, Hasan Bülent Kahraman kimdir? Hasan Bülent Kahraman kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

HASAN BÜLENT KAHRAMAN KİMDİR?

Hasan Bülent Kahraman, yazar, sanat eleştirmeni, akademisyendir. Kars'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Koleji'nin orta ve lise bölümlerini bitirdi. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ekonomi dalında yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi dalında doktora yapan Hasan Bülent Kahraman, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Princeton Üniversitesinde 'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1977 yılından itibaren bağımsız yazar, sanat eleştirmeni, küratör ve kültür eleştirmeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

1992 ve 1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı Başdanışmanı, 1992 ve 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Uzun yıllar Radikal Gazetesi'nde yazdı. Eczacıbaşı İstanbul Kültür Sanat Vakfı Danışma Kurulu İstanbul Bienali Danışma Kurulu üyeliği de bulundu (1992-2005). 2010'dan bu yana Contemporary Istanbul Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu, Akbank Sanat Danışma Kurulu ve Sakıp Sabancı Müzesi İcra Kurlu Üyesidir. Araştırma alanları Türk siyaseti, siyasal kuramlar, sosyal kuram, yapısalcılık sonrası felsefe, kültürel araştırmalar, görsel kuram, modern Türk edebiyatı, Türkiye popüler kültürü olarak sıralanabilir.

TÜSES, SODEV, Tarih Vakfı, Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve Middle East Studies Association of North America üyesidir.

Günümüzde Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanıdır. 2015 yılında Brüksel'de gerçekleştirilen Europalia Festivalinin Sanat Direktörlüğünü yapmıştır.

KİTAPLARI

• 2010 - Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-2: 1920-1960 - İstanbul, Agora Kitaplığı.

• 2009 - Post Entelektüel Dönem ve Edebiyat - İstanbul, Agora Kitaplığı.

• 2008 - Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-1: Kavramlar, Kuramlar, Kurumlar - İstanbul, Agora Kitaplığı.

• 2008 - Beyazlar Kirli - İstanbul, Agora Kitaplığı.

• 2007 - Türk Sağı ve AKP - İstanbul, Agora Kitaplığı.

• 2006 - ABD Bu 11 Eylülü Çok Sevdi: 11 Eylül Sonrası ABD, Türkiye ve Ortadoğu - İstanbul, Agora Kitaplığı.

• 2005 - Cinsellik, Görsellik, Pornografi - İstanbul, Agora Kitaplığı.

• 2004 - Tarih Kültürü Affetmez: Türkiye'de 1990'lar ve Kültürel Dönüşüm Sorunsalı - İstanbul, Agora Kitaplığı.

• 2003 - Kitle Kültürü Kitlelerin Afyonu - İstanbul, Agora Kitaplığı.

• 2003 - Sosyal Demokrasi Düşüncesi ve Türkiye Pratiği - İstanbul, Sodev Yayınları.

• 2002 - Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri - İstanbul, Agora Kitaplığı.

• 2002 - Post-moderniteyle Modernite Arasında Türkiye: 1980 Sonrası Zihinsel, Toplumsal, Siyasal Dönüşüm - İstanbul, Everest Yayınları.

• 2002 - Post-modernite Kuramları ve Geç Modernite Süreçleri - İstanbul, Everest Yayınları.

• 2002 - Türk Şiiri, Modernizm, Şiir - İstanbul, Büke Yayınları.

• 2002 - Cam Odada Oturmak - İstanbul, İnkılap Kitabevi.

• 2002 - Post-modernite Kuramları ve Türkiye Pratiği - İstanbul, Sodev Yayınları.

• 1999 - Sağ, Türkiye ve Partileri - Ankara, İmge Yayınları.

• 1999 - Sosyal Demokrasi, Türkiye ve Partileri - Ankara, İmge Yayınları.

• 1999 - Yeni Bir Sosyal Demokrasi İçin - Ankara, İmge Yayınları.

• 1998 - Yahya Kemal Rimbaud'yu Okudu mu? Erken Türk Modernizması Üstüne Bir Deneme - İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

• 1990 - Bir Sürekli Cehennem - İstanbul, Kavram.

DÜZENLEDİĞİ SERGİLER

Kasa Galeri Sergileri

• 2008 - İşin Başı-Çizime Farklı yaklaşımla

Akbank Sergileri

• 2005 - "İşleiş" Eser Selen

• 2006 - 25. Günümüz Sanatçıları Sergisi

• 2007 - "KiTÂBESi dot" Canan Dağdalen

• 2008 - "İç-sel" Zeren Göktan

• 2011 - "Beyaz Tohumlayıcılar" Johan Tahon

• 2012 - "İnsanlık Serüveni" Magdalena Abakanowicz

• 2012 - "Çelişkiler" Maureen Connor

• 2014 - "Özerk ve Çok Güzel"

• 2014 - "Sözcükler, Nesneler, Kavramlar" Marcel Broodthaers [

• 2015 - "Dünyadan Büyük" Louis Bourgeoise

• 2016- ''Sanat Rastlantısı/Rastlantının Sanatı-Çoklu Sergi

• 2018- ''Öte/deki Mimarlık'- Murat Tabalıoğlu-HanTümertekin

• 2018- ''Garip Meyve''- Susie MacMurray

• 2019- ''Öz/Çeviri-m''- Sudarshan Shetty

Uluslararası Sergiler

• 2012- ''Encounters: TurkishContemporary Art in Korea'- Seul/South Korea

DEVAM EDEN GÖREVLERİ

• Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı

• Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

• Akbank Sanat Danışma Kurulu Üyesi

• Contemporary İstanbul İcra Kurulu Üyesi

• Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi

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