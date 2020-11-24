Hasan Aydın kimdir? Hasan Aydın kaç yaşında, nereli? Hasan Aydın'ın görevi nedir?

Televizyon programlarında yer alan açık oturumlara katılan Hasan Aydın hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Hasan Aydın kimdir? Hasan Aydın'ın mesleği nedir? Hasan Aydın nerede eğitim almıştır?

CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarıyla dikkat çeken Hasan Aydın hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

HASAN AYDIN KİMDİR?

Hasan Aydın 10 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ünye, Ordu'lu Hasan Aydın, Türk felsefeci, eğitimci ve din bilimcidir.

10 Mayıs 1971'de Ordu/Ünye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ünye'de, yüksek öğrenimini ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Üniversiteyi bitirdiği yıl, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne araştırma görevlisi olarak atandı ve 1994-1996 yılları arasında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1996 yılında, Malatya İkinci Ordu Komutanlığı'nda kısa dönem olarak askerlik görevini yaptı. Askerlik dönüşü, çeşitli özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlik yaptı.

HASAN AYDIN AKADEMİK YAŞAMI

2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora öğrenimine başladı ve 2004 yılında "Gazzâlî'nin Tanrı ve Evren Tasarımı ve Günümüze Yansımaları" adlı çalışmasıyla kelâm bilim doktoru unvanını aldı. 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'na Yrd. Doç. olarak atandı. 2008'de aynı üniversitede Eğitim Fakültesi'ne, 2012 yılında ise İlahiyat Fakültesi'ne geçti. 24 Ocak 2014'te felsefe anabilim dalında doçent unvanını aldı. 13 Ocak 2020 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalına Profesör olarak atandı. Çalışmaları genel olarak felsefe tarihi, İslam felsefesi, İslam teolojisi (kelâm) ve eğitim felsefesi alanlarındadır.

Hasan Aydın'ın halen çalışmakta olduğu Ondokuz Mayıs Üniversite'nin web sitesinde bulunan kişisel sayfalardan Bilimsel Çalışmalar adlı sayfada ,Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yer alan bilgilere göre, beşi uluslararası otuziki makale, sekiz konferans sunumu, dokuzu monografi, biri editörlük, biri akademisyen Mehmet Dağ ile ortak olmak üzere onbir kitap, sekiz konferans bildirisi, dokuz kitap bölümü ile ilgili bilgiler listelenmektedir.

HASAN AYDIN POPÜLER BİLİM FAALİYETLERİ

2013 yılında ODTÜ Felsefe Topluluğu'nun düzenlediği 1. Teoloji Sempozyumu'nda "Kim Haklı: Teist mi, Ateist mi, Agnostik mi?" başlıklı bir konuşma yaptı. Akademik dergilerin yanı sıra Bilim ve Ütopya, Toplum ve Bilim, İnsancıl ve Bilim ve Gelecek gibi dergilerde de makaleleri yayınlanmaktadır.

2002 yılında Turan Dursun Araştırma ve İnceleme Ödülü'ne layık görüldü.

HASAN AYDIN KİTAPLARI