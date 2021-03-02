Harry ile Meghan'ın Oprah Winfrey röportajına sert eleştiri: Kraliçe mafya lideri mi?

O SORU KIZDIRDIKraliyet uzmanları da bu tanıtımlardan yola çıkarak ilginç yorumlar yaptı.

O SORU KIZDIRDI

Kraliyet uzmanları da bu tanıtımlardan yola çıkarak ilginç yorumlar yaptı. Öyle ki bazıları Markle'a "sessiz misiniz, susturuldunuz mu?" sorusunu yönelten Oprah Winfrey'i eleştiri yağmuruna tuttu. Ünlü TV'ciyi, bu soruyu sorarak Kraliçe 2. Elizabeth'i 'mafya liderine' benzetmekle suçlayanlar bile oldu.

YAYIN SÜRESİ 90 DAKİKADAN 2 SAATE ÇIKARILDI

Bu arada daha önce CBS tarafından 7 Mart'ta 90 dakika olarak yayınlanacağı belirtilen röportajın süresinin de 2 saate çıkarıldığı açıklandı. Bu kararda, kanalın, her 30 saniye için alacağı reklam gelirini 200 bin dolara çıkarma amacının yaptığı ileri sürüldü. Röportajın süresinin uzatıldığının açıklanmasından sonra da İngiliz kraliyet ailesine yönelik çok çarpıcı bir yorum daha geldi: "İşte şimdi korksanız iyi olur."

'ŞOKE EDİ İ AÇIKLAMALAR' VAAD ETTİ

Prens Harry ve Meghan Markle görüşmesinin, ünlü TV'ci Oprah Winfrey'in şimdiye kadar yaptığı en iyi röportaj olduğu belirtildi. Winfrey ise seyircilerine röportajla ilgili olarak "şoke edici açıklamalar" yer aldığı sözünü verdi. Ayrıca Harry ile Meghan'a sorulan sorular ve verdikleri yanıtlar konusunda da herhangi bir sınırlama olmadığını belirtti.

'MELODRAMATİK BİR SAÇMALIK' İDDİASI

Harry ile Meghan röportajının fragmanları yayınlandıktan sonra kraliyet ailesi uzmanları da yorumlar yapmaya başladı. Prens Charles ve Prens Philip ile ilgili biyografi kitaplarıyla tanınan Robert Jobson, ekranda gördüklerini "melodramatik bir saçmalık" olarak nitelendirdi.

'MAFYA AİLESİ DEĞİL'

Jobson, Kraliçe 2. Elizabeh ve kraliyet ailesinin "mafya ailesi" olmadığını da belirterek Harry'nin karısının güvenliğinden endişe ettiği sözlerini de eleştirdi. Robert Jobson "Meghan çalışan bir kraliyet ailesi üyesiyken Scotland Yard tarafından korunuyordu, Harry de bunu biliyordu" dedi. Yazar, Oprah Winfrey'in Markle'a sorduğu "sessiz misiniz, susturuldunuz mu" sorusunun da saçmalık derecesinde gülünç olduğunu ileri sürdü. Bu röportajın, İngiliz kraliyet ailesinin ve ülkenin saygınlığına mal olacağını da ileri sürdü.

BU SARAYI KORKUTABİLİR

Bir başka kraliyet uzmanı olan Richard Fitzwilliams da röportajın önceden açıklandığı gibi 90 dakika değil 2 saat yayınlanacak olmasının ise Buckingham Sarayı'ı korkutabileceğini belirtti. Fitzwilliams, Harry ile Meghan'ın kraliyet ailesiyle bağlantılı kurum yöneticiliklerinin ellerinden alınmasına kızgın oldukları için böyle bir röportaj verip vermediklerini merak ettiğini de ekledi.

YAPTIKLARI ANLAŞMANIN BİR PARÇASI

Page Six'te yer alan habere göre Prens Harry ile Meghan Markle, bu röportaj için para almadı. Ancak, uzmanlara göre Winfrey ile yapılan bu görüşme, Harry ile Meghan'ın, bir takım yayıncılık devleriyle yaptıkları anlaşmanın bir parçası.

MALİKANELERİNDE KOMŞULARI OLAN WINFREY'İ AĞIRLADILAR

Los Angeles'ta yaşadıkları malikanenin bahçesinde Winfrey'i ağırlayan Harry ile Meghan, İngiliz kraliyet ailesinin çalışan kıdemli üyeliğinden ayrılma nedenlerini, bu süreçte neler yaşadıklarını anlattı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan röportajın tanıtım bölümlerinde Prens Harry ile Meghan Markle'ın çarpıcı sözleri dikkat çekti.

'KADERİ ANNEME BENZEYECEK DİYE KORKTUM'

İlişkilerinin başından bu yana eşi Meghan Markle'a karşı koruyucu bir tavır sergileyen Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümü nedeniyle basını suçladı ve eşinin de aynı kaderi paylaşmasından korktuğunu belirti. Prens Harry "En büyük korkum, tarihin kendini tekrar etmesiydi" diye konuştu.

ÇARPICI SORULAR

7 Mart'ta CBS kanalında ekrana gelecek olan röportajın bir bölümünde Winfrey'in Meghan Markle'a "Sessiz misiniz yoksa susturuldunuz mu?" diye sorması dikkat çekti. Prens Harry ise kraliyet ailesinden ayrılığı "inanılmayacak kadar zor" diye ifade etti.

'EN AZINDAN BİRBİRİMİZE SAHİBİZ'

Röportajda Prens Harry, annesi Diana'dan da söz etti. Harry "Benim için... Ben burada rahat ve mutlu bir şekilde oturup yanımda karımla sizinle konuşuyorum. Çünkü onun (annesini kast ederek) yıllar önce bütün süreci kendi başına aşmasını nasıl olduğunu hayal bile edemiyorum" dedi. Prens Harry, kendisinin ve eşi Meghan Markle'ın yaşadığı sürecin de inanılmayacak kadar zorlu olduğunu belirterek "En azından birbirimizin yanındayız" diye konuştu.

'ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞI EN İYİ RÖPORTAJ'

Oprah Winfrey, Prens Harry ve Meghan Markle'ın "şoke edici şeyler" anlattığını belirtirken, röportajın yayınlanacağı CBS kanalından Gayle King ise bunun Winfrey'in şimdiye kadar yaptığı en iyi iş olduğunu belirtti.

Kaynak: Hürriyet