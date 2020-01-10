Harry Hains kimdir? Oyuncu Harry Hains kimdir? Harry Hains hayatı ve biyografisi!
Genç oyuncu Harry Hains'ten üzücü haber geldi. Harry Hains annesi oğlunu kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Ölüm nedeni netlik kazanmayan 27 yaşındaki genç oyuncu sevenlerini yasa boğarken Harry Hains kimdir, oyuncu Harry Hains kimdir, Harry Hains hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.
27 yaşında hayata veda eden Harry Hains sevenleri yasa boğarken genç yaşta kaideline sanatçı vatandaşların merak konusu oldu. Harry Hains kimdir? Oyuncu Harry Hains kimdir? Harry Hains hayatı ve biyografisi!
HARRY HAİNS KİMDİR?
Harry Hains Avustralyalı aktör ve yapımcıdır.
Harry Hains Doğum Tarihi: 4 Aralık 1992,
Harry Hains Doğum Yeri: Melbourne, Avustralya
Harry Hains Ölüm Tarihi ve Yeri: 7 Ocak 2020, Los Angeles, Kaliforniya, ABD
Harry Hains Kardeşleri: Sam Hains
Harry Hains Ebeveynler: Jane Badler, Stephen Hains
HARRY HAİNS ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Chase
Yıl: 2019
Ülke: ABD
Tür: Gerilim
Yönetmen: Michael Matteo Rossi,
Oyuncular: Richard Riehle, Jessica Morris, Devanny Pinn, Skye Townsend, Rachel Alig, Damien Puckler, Aries Spears, Harry Hains, Paul Duke, Amor Sanchez, Simeon Panda, Joaquin Garay III, Rob Niter, Felix Martinsson, Victor Boneva,
Groupies
Yıl: 2018
Ülke: Kanada
Tür: Gerilim
Yönetmen: Empress,
Oyuncular: Tommy James Murphy, Harry Hains, Sammi Barber, David Parisian, Dimitri Komocsi, Stephanie Herrera, James Chilli Chillingworth, Shannon Hamm, Craig Cyr, Lisa Summers, Paul Ebejer, Kelly-Marie Murtha, Margaryta Soldatova, Elizabeth Harden, Rain Clews-Fehr,
The Deleted
Yıl: 2016
Ülke: ABD
Tür: Gerilim
Yönetmen: Bret Easton Ellis,
Oyuncular: Nash Grier, Madeline Brewer, Amanda Cerny, Spencer Neville, Ian Nelson, Daniel Zovatto, Will Peltz, Todd Maurer, Eric Schettl, Jordan Ray Fox, Alissa Violet, Julia Kelly, Harry Hains, Trent Garrett, Dre Davis,
The OA
Yıl: 2016
Ülke: ABD
Aka: The OA, The OA: Part II
Tür: Drama, Kurgu, Gizem, Bilim Kurgu
Yönetmen: Zal Batmanglij,Andrew Haigh,Anna Rose Holmer,
Oyuncular: Brit Marling, Emory Cohen, Patrick Gibson, Ian Alexander, Jason Isaacs, Phyllis Smith, Brendan Meyer, Brandon Perea, Will Brill, Sharon Van Etten, Scott Wilson, Alice Krige, Paz Vega, Chloë Levine, Kingsley Ben-Adir,
The Surface
Yıl: 2015
Ülke: ABD
Tür: Drama, Romantik
Yönetmen: Michael J. Saul,
Oyuncular: Harry Hains, Michael Redford Carney, Nicholas McDonald, Kyle Patrick Darling, Samantha Bowling, Jinny Chung, Robert E. Weiner, Iva Turner, Koji Niiya, Ari David, Devon Walker, Craig Weiffenbach, Gabe White, Miles Platt, Bryson Pitts,
American Horror Story
Yıl: 2011
Ülke: ABD
Aka: American Horror Story: Asylum, American Horror Story: Coven, American Horror Story: Freak Show, American Horror Story: Hotel, American Horror Story: Murder House, American Horror Story: Roanoke, AHS
Tür: Drama, Korku, Gerilim
Oyuncular: Bradley Buecker,Alfonso Gomez-Rejon,Michael Uppendahl,Loni Peristere,Michael Goi,