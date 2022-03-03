HARKOV'DAN 60 SAATTE GELEN GÜLCE: PARA ÇEKİP, ERZAK DEPOLADIK

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Harkov şehrinden 60 saatlik yolculukla Türkiye'ye gelen Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Gülce Kurt (20), saldırının başlamasıyla birlikte uyumadıklarını belirterek, "Sabah olduğunda halkın bankalardan para çektiğini, marketlerde yoğun bir sıra olduğunu erzak depoladıklarını gördük. Biz de para çekerek, erzak depoladık. Evde sığınmaya başladık. Bu sırada sürekli hava saldırısı sirenleri çalıyordu. Kiev'de yoğun çatışmalar sürüyordu. Devlet başkanı da halkına Kiev'i savunmasını söylüyordu. Sürekli çatışma sesleri devam etti" dedi.

Ukrayna'da mahsur kalan ve Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle karayoluyla 60 saatlik yolculuk sonrası Türkiye'ye gelen Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Gülce Kurt, beraberinde babası Cemal Kurt (53) ile birlikte Edirne'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

'YOĞUN BİR ŞEKİLDE PATLAMA SESLERİ DUYMAYA BAŞLADIK'

Gülce Kurt, yaklaşık 1 ay önce Keşan'dan sınavlarını vermek üzere Ukrayna'ya gittiğini belirterek, "O zaman sürekli Ukrayna- Rusya krizi gündemdeydi. Ama biz orada gerek yerel halkla konuştuğumuzda gerekse okuldaki dekan ve hocalarımızla konuştuğumuzda bu krizin 2014'ten beri gündeme geldiğini ve her sene bunun yaşandığını söylediler. Açıkçası bizde diplomatik olarak bu yılda bir çözüme ulaşabileceğini düşündük. Geçen salı gecesi, saat 02.00-02.30 sıralarında Rusya devlet başkanı bir açıklama yaptı ve 'askerlerime savaş emri veriyorum' dedi. Açıklamadan 10-15 dakika sonra Harkov'da yoğun bir şekilde patlama sesleri duymaya başladık. İnternetten takip ettiğimde birçok yerde Odessa, Kiev gibi çeşitli yerlerde patlamaların meydana geldiğini duyduk. Sabaha kadar hiç uyumadık. Sabah olduğunda halkın bankalardan para çektiğini, marketlerde yoğun bir sıra olduğunu erzak depoladıklarını gördük. Bizde para çekerek, erzak depoladık. Evde sığınmaya başladık. Bu sırada sürekli hava saldırısı sirenleri çalıyordu. Kiev'de yoğun çatışmalar sürüyordu. Devlet başkanı da halkına Kiev'i savunmasını söylüyordu. Biz zaten sınır şehrindeyiz. Evimiz sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafedeydi. Gün içinde sürekli çatışma sesleri devam etti. Mecburen aileme de haber vermek durumunda kaldım. Zaten bütün dünya gündemine oturmuştu" dedi.

'BU SAVAŞIN ASLA BİR KAZANANI YOK'

Hava sahalarının da kapatılmasıyla mahsur kaldıklarını ifade eden Kurt, "Uçak bileti alacaktım ama maalesef yoktu. Nasıl tahliye olabileceğimizi düşünmeye başladık. Daha sonra Kiev Büyükelçiliği'nden 'Durumu takip ediyoruz, en iyi tahliye planı oluşturulacak' diye bir mesaj geldi. Ben de babamla görüşerek, Keşan Belediye Başkanımızla irtibata geçmesini söyledim. Sağ olsun başkanımız hem kendisi ilgilendi hem de AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a yönlendirdi. Bu sırada şehirde yoğun bir şekilde patlama ve çatışma sesleri devam ediyordu. Biz 2 gün evden çıkmayarak, mahsur kaldık. İnsanlar sığınaklara ya da metrolara sığındı. 3'üncü gününde Karkov'dan otobüs kalkacağı söylendi. Ben yine milletvekiliyle iletişime geçtim. O da 2 saat içerisinde beni aradı ve Cumhurbaşkanımız ile Dışişleri Bakanımızın otobüsü ayarladığını ve dönüşün sağlanacağını söyledi. Daha sonra bizim 60 saatlik zorlu bir otobüs yolculuğumuz başladı. Ama durum çok kötüydü. Ukrayna'dan çıkışta gümrükte çok kötü görüntüler vardı. Halk panik içerisinde şehri terk etmeye çalışıyordu. Yani inanılmaz bir acı vardı Ukrayna'dan çıkarken. Türk olanların yüzde 90'ı ülkeye dönüş sağladı şu anda. Çok zorlu günlerdi. Umarım bu savaş biter. Çünkü bu savaşın asla bir kazananı yok. Bu savaşın en büyük kaybedeni çocuklar. Orada olan görüntüler hiç hoş değil. Umarım bir an önce bu savaş biter" diye konuştu. Gülce Kurt, eğitimine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.

Baba Cemal Kurt ise zor durumda kaldıklarını ve yaşadıkları paniği kızlarına belli etmemeye çalıştıklarını dile getirerek, "Ama sağ olsunlar 2'nci günden sonra iyi haberler gelmeye başladı. Başkanımıza ulaştık. O da vekilimize ulaştı. Sağ olsun kendisi de Dışişleri Bakan Yardımcısıyla görüştüğünü ve en kısa sürede Türkiye'ye geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, vekilimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu da, Gülce'nin yurda sağ salim dönmesinden mutluluk duyduğunu kaydederek, "Savaşın ortasından geldi. Çocuklar savaşın en mağduru. Dünya mağdur. Savaşa hiç gerek yok. Huzur ve barış varken, dünyayı katlediyoruz. Ekonomi uğruna, çıkarlar uğruna dünya barışını bozuyoruz. Umarız barış en kısa sürede tekrar sağlanır" dedi.