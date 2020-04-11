Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Cambridge Üniversitesi'nin Kovid-19'un genetik geçmişini ortaya koymak için yaptığı çalışma, korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Kovid-19, savaşmak için sürekli mutasyon geçiriyor ve Tip A, Tip B, Tip C olmak üzere 3 kola ayrıldı.

Bilim insanlarının yaptığı araştırma yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üç farklı tipte yayıldığını ortaya çıkardı. Virüs farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemlerini yıkmak için sürekli mutasyona uğruyor.

Cambridge Üniversitesi'nin Kovid-19'un genetik geçmişini ortaya çıkarmak amacıyla yaptığı araştırmada, virüsün temel olarak üç farklı şekilde mutasyona uğradığı ortaya çıktı. Virüse ait aralık-mart tarihleri arasındaki örneklerin incelendiği araştırmada, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşan orijinal hali olan Tip A, şu anda en çok ABD'de ve Avustralya'da bulunuyor.

Uzmanlara göre, Çin'de salgın döneminde yaygın olan virüs, ilginç bir şekilde Tip A değildi. Koronavirüs ile ocak ayında mücadeleye başlayan Çin'de salgının zirvede olduğu dönemde, virüsün değişime uğramış hali Tip B dolaşımdaydı.

ORİJİNAL VİRÜS ABD'DE HIZLA YAYILDI

Araştırmada ABD'de yaygın olan koronavirüs vakalarının üçte ikisinin virüsün hayvandan insana bulaştığı Tip A olduğu ifade edilirken, incelenen vakaların büyük kısmının New York'tan değil, California'dan geldiği vurgulandı. Bilim insanları, virüsün ABD'ye orijinal formunda hızlı bir şekilde yayıldığını söylerken, bunun virüsün orijinal formunun herhangi bir önlem uygulanmadan yayılmaya devam etmesine neden olduğunu ifade etti. Araştırmaya göre Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İsviçre'de Tip B yaygın durumda.

Bilim insanları, virüsün farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemiyle savaşmak için sürekli mutasyon geçirdiğini belirtiyor.

SAVAŞMAK İÇİN SÜREKLİ MUTASYON GEÇİRİYOR

Tip B'den türeyen Tip C ise Singapur gibi ülkelerde görülüyor. Tip C virüsünün Singapur'dan Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldığı belirtilirken buna karşın, Avrupa'da görülen en yaygın virüs ise Tip B.

"GRİPTEN 10 KAT DAHA ÖLDÜRÜCÜ"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine konuştu. Koronavirüs ile gribi (influenza) kıyaslayan Ghebreyesus, "KOVID-19'un ölüm oranının gripten 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir" ifadesini kullandı.