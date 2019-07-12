Hapis cezası alan fenomen Pucca kimdir? Selen Pınar Işık ne kadar ceza aldı?

Geçen Mayıs ayında hakim karşısına çıkan Pucca hakkında sonunda karar verildi. Sosyal medya fenomeni olan Pucca, yaptığı bir paylaşımında uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Pucca lakaplı Selen Pınar Işık, Instagram'da paylaştığı videoda 7 sene hapis cezası aldığını gözyaşları içinde takipçilerine duyurdu. Peki Pucca kimdir, kaç yaşındadır?

PUCCA KİMDİR?

Asıl adı Selen Pınar Işık olan Pucca, 1987 İzmir Karşıya doğumludur. Karşıyaka kız lisesini bitirdikten sonra Ankara'da Radyo Televizyon Sinema, ardından ise Gazetecilik bölümünü bitirdi.

Anne ile babası küçük yaşta iken boşanan Pucca, 6-8 yaşlarına kadar annesi ile birlikte kaldı. Üvey baba tacizine maruz kalınca kız kardeşi ile birlikte babasının yanında kalmaya başladı.

MEŞHUR OLMASINI SAĞLAYAN OLAY

Pucca, bu olaylara nasıl girdiğini şöyle anlatıyor "Radyoda 'sesli günlük' tutuyordum. Başıma ne gelirse anlatıyordum, aldığım çizmeden, ev sahibimin zorbalıklarına, sevgilimden, ojelerime kadar. Sonra bir televizyon kanalına girdim, montaj falan derken her şeyin içinde buldum kendimi".

Twitter fenomeni Pucca, Eski sevgilisini rezil etmek için açtığı blogu ve Twitter hesabı ciddi bir takipçi sayısına ulaşıp olay olunca, kısa sürede 'Küçük Aptalın Büyük Dünyası' ve " Ve Geri Kalan Her Şey" kitaplarıyla da en çok satanlar listesine girdi.

Kitaplarında ve blogunda; eski sevgililerine, akrabalarına ve nefret ettiği kayınvalide adaylarına söylediği sözlerinden dolayı yüzünü her yerde Marilyn Monroe portreleriyle gizliyordu. Fakat kitabın imza gününnde Pucca, gerçek kimliğini açıkladı.

NEDEN PUCCA?

Pucca aslında; Kör, sağır, küçük bir kız ve sevgilisinin peşinden sürekli onu öpmek için koşan, Koreli bir çizgi film kahramanı. Bir arkadaşı Pucca'nın oyuncağını hediye ediyor. Fakat esas kullanma sebebi ise Twitter'da asıl ismi Selen Pınar Işık'tan daha etkili ve akılda kalıcı olmasıdır. Ayrıca İngilizce karakter nedeniyle tercih etmiş.

FİLME DÖNÜŞEN KİTABI

2014 yılında Pucca'nın kitabından senaryolaştırılan "Hadi İnşallah" adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın, Sinasi Yurtsever başrollerde oynadılar.

Pucca adıyla tanınan 28 yaşındaki yazar Selen Pınar Işık, 27 yaşındaki oyuncu Osman Karagöz ile 16 Eylül 2015 tarihinde evlendi.

KİTAPLARI

Küçük Aptalın Büyük Dünyası & Pucca Günlük

Pucca Günlük ve Geri Kalan Her Şey

Allah Beni Böyle Yaratmış

Ayy hadi inşallah!